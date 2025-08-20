Museo del Libro Antiguo y El Jaulón en La Antigua

-

Vive una experiencia cultural en Antigua con el Museo del Libro Antiguo y El Jaulón, donde historia y arte se encuentran.

En el corazón de La Antigua Guatemala se encuentran dos joyas culturales que invitan a una pausa serena y enriquecedora: el Museo del Libro Antiguo y el Centro de Arte Popular El Jaulón.

Su misión es resguardar y exhibir valiosos testimonios de la historia escrita de Guatemala, entre ellos el primer libro impreso en el país y en Centroamérica, el Libro de las Constituciones (1663).

Los visitantes pueden apreciar prensas de impresión de la época colonial, ediciones originales, documentos históricos y manuscritos que revelan la riqueza cultural y educativa de los siglos pasados.





A pocas cuadras, en un entorno más íntimo, pero igualmente cautivador, está El Jaulón. Este espacio reúne una amplia colección de piezas elaboradas por artesanos guatemaltecos, desde textiles bordados a mano, máscaras tradicionales, entre otras.





Su objetivo es preservar y promover las expresiones artísticas de las distintas comunidades del país, ofreciendo al visitante un recorrido por la diversidad cultural de Guatemala.





Ambos lugares ofrecen una experiencia que combina historia, arte y tradición y son paradas obligatorias para quienes desean descubrir el legado cultural guatemalteco, disfrutando de un ambiente tranquilo que invita a la contemplación y al aprendizaje.

