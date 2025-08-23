El “museo” de lo que no viaja, en el aeropuerto La Aurora

-

Entre los objetos que no están permitidos en el equipaje se encuentran: punzocortantes, armas, líquidos, inflamables, entre otros.

En vitrinas están exhibidos algunos artículos restringidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, esto como método de seguridad para todos los pasajeros.

En las imágenes se pueden observar objetos puntiagudos y afilados como: cuchillos, tenedores, tijeras, corta uñas, martillos, juegos de destornilladores e incluso un trompo con punta de metal.

Objetos puntiagudos y afilados que han sido retenidos en el aeropuerto La Aurora. (Foto: DGAC)

Asimismo, están a la exhibición de los viajeros, líquidos aerosoles y geles mayores de 100 ml, en los que se pueden observar botellas de bebidas alcohólicas, miel, picante y otras bebidas.

Líquidos que superan los 100 ml no están permitidos para llevar de viaje. (Foto: DGAC)

También, se logran apreciar, entre las variedades que se le ha impedido llevar a los viajeros: una raqueta eléctrica, un balón, un ventilador, alimentos enlatados y embotellados, café en bolsa, sellador, cables y demás artículos.

Todo tipo de polvos que excedan los 350 gramos se quedan retenidos. (Foto: DGAC)

Este "museo" fue instalado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quien recalca "no es solo un recordatorio curioso, sino una advertencia clara de que hay cosas que no deben acompañarte en tu equipaje de mano, por tu seguridad y la de todos los pasajeros".

¿Qué no viaja?

Según la DGAC, estos son algunos de los artículos prohibidos:

* Punzocortantes: cuchillos, navajas, cúteres, tijeras con hojas largas.

* Armas y réplicas: de fuego, juguete, aire comprimido, municiones.

* Líquidos, geles y aerosoles: solo se permiten hasta 100 ml por envase, en bolsa de máximo 1 litro.

* Inflamables: gasolina, fuegos artificiales, pinturas en aerosol.

* Herramientas contundentes: martillos, destornilladores, bates.

* Químicos tóxicos: pesticidas, blanqueadores, ácidos.

Los artículos que han quedado retenidos son exhibidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora. (Foto: DGAC)

¿Qué sí viaja?

* Medicamentos (preferiblemente con receta).

* Electrónicos personales como celulares, laptops y cámaras.

* Comida sólida en cantidades razonables.

* Objetos personales y documentos de valor.

Todos los artículos prohibidos serán retenidos sin derecho a devolución.

Tip viajero

La DGAC recomienda que antes de empacar, pienses como un curador de museo: solo incluye en tu maleta piezas que puedan "exponerse en el aire". Así evitarás contratiempos, filas innecesarias y el mal rato de perder tus pertenencias.

También, invita a todos los pasajeros a informarse con anticipación, revisar su equipaje cuidadosamente y contribuir a vuelos más seguros y ágiles para todos.