El tesoro escondido de Mazatenango: Un viaje al pasado con entrada gratis

-

Si buscas un viaje al pasado en el corazón de la Tierra del Venado, el Museo Macony en Mazatenango, Suchitepéquez, es un destino cultural imperdible. Este espacio, resguarda una valiosa colección de antigüedades donada por Marco Antonio Barrientos, con objetos del siglo XX como máquinas de escribir, billetes y piezas mayas.

Si eres de las personas a las que les gusta apreciar todo tipo de antigüedades, este destino en el corazón de la Tierra del Venado está pensado para ti.

Se trata del Museo Macony, en el que se resguarda variedad de artículos y enseres que datan del siglo pasado.

Hay diferentes piezas que se pueden apreciar. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

La exhibición se encuentra en uno de los salones del Centro Cultural de Mazatenango, ubicado en la zona 1 de la cabecera departamental.

En este lugar hay artículos como ornamentos, máquinas de escribir, piedras de moler, molcajetes, retratos, candiles, tecomates, entre otros, que datan del siglo XX.

Piedras de diferentes formas están en una de las secciones de la exhibición. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Las piezas del museo llegaron a Mazatenango en 2016, provenientes del municipio San Antonio Suchitepéquez, donde anteriormente se encontraba la exposición.

Esta fue donada por don Marco Antonio Barrientos, vecino tuneco que dedicó gran parte de su vida a la búsqueda y conservación de antigüedades. Fue hasta la actual administración municipal mazateca que se habilitó al público y se le dio realce a esta colección.

)Fotografías de antaño son parte de la colección. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

"Aquí se encuentran varias piezas con motivos mayas, de diferentes figuras; además de enseres que en su momento formaron parte de la vida cotidiana de los guatemaltecos", expuso Jorge Ramos, encargado del museo.

Quienes lo visitan quedan asombrados al ver las transformaciones que han tenido objetos como los billetes, monedas, planchas de ropa, adornos, lámparas, joyeros y más.

El lugar abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y visitarlo no tiene costo. "Los invitamos a venir y conocer las piezas que tenemos aquí", añadió Ramos.

La colección fue donada a la Municipalidad de Mazatenango. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Para llegar a Mazatenango en vehículo particular te puedes demorar aproximadamente 3 horas con 40 minutos de camino, tomando la ruta al Pacífico, es decir la CA-9 y la CA-2.

Si vas en transporte público, en la Central de Mayoreo (Cenma) debes abordar una camioneta que te lleve directo a la nueva terminal de buses de Mazatenango, ahí puedes tomar un tuctuc que te llevará directo al Centro Cultural.

El nombre Suchitepéquez proviene del náhuatl y se interpreta como "Cerro de la flor" o "Pueblo de la flor". La colección Macony tiene un origen relevante, ya que las piezas se encontraban en el municipio de San Antonio Suchitepéquez antes de su traslado.