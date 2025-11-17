El Safari Land Zacapa: Especies, horarios y precios de entrada al zoo

-

Si buscas el plan ideal de paseo familiar, el Zoológico Safari Land Zacapa es la opción perfecta. Ubicado en Huité, este parque ofrece la oportunidad de observar diversas especies como primates, felinos y reptiles. Conoce los horarios de apertura (martes a domingo), los precios de entrada accesibles (Q25 adultos/Q15 niños), las actividades extra como el alquiler de botes en la laguna y la ruta detallada para saber cómo llegar a Safari Land desde la capital.

Si estás en busca de un lugar para compartir con familia y en el que tus hijos o tú puedan apreciar las diversas especies de animales, la opción perfecta será el zoológico Safari Land, que se ubica en el kilómetro 43 de la ruta departamental ZAC-4.





El cocodrilo americano despierta temor en quienes se acercan. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaboradora)

El coordinador, Jorge Pinto, explicó que los asistentes podrán observar variedad de aves, primates, felinos y reptiles.

"El zoológico está abierto de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, y el ingreso para los adultos es de Q25 y para los menores, de Q15, recursos que ayudan a sufragar gastos administrativos, como el alimento de los animales", explicó.





Safari Land Zacapa: Plan familiar perfecto, ubicación y costos. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

El lugar, además, cuenta con una laguna en la que las personas podrán alquilar un bote con pedales, que tiene un costo de Q10 (por 15 minutos) y podrán rodear el área, también apreciar de cerca los patos y otras especies que se encuentran en ella.

Asimismo, si te da hambre o sed, en el zoológico hay variedad de puestos en los que podrás adquirir ricos alimentos, como comidas típicas y churrascos desde Q45; también ofrecen refacciones y jugos naturales desde Q10.





El zoológico cuenta con una laguna en la que puedes dar un paseo en lancha. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

"Es alentador ver este tipo de proyectos que benefician no solo a la comunidad, sino que a todo el departamento. Invito a que vengan al zoológico", expresó la vecina Rosa Chacón, quien llegó con su familia.

¿Cómo llegar?

La forma más común para llegar es ir en vehículo, tomando la Carretera al Atlántico (CA-9) en dirección a Puerto Barrios.

Conduce por la CA-9, pasando por El Rancho. La duración del viaje es de aproximadamente 3 horas y 48 minutos desde la capital.





Caracaras, faisanes, avesturces, pijijes entre otros son de las aves que se pueden admirar en el recinto. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

Una vez en el departamento de Zacapa, busca las indicaciones que te dirijan hacia el municipio de Huité.

La dirección específica es W7V5+V4 en Huité. Puedes usar un mapa, GPS o Waze para guiarte hasta la ubicación exacta del zoológico; si no, también puedes preguntar con los lugareños.