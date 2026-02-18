Música ancestral mantiene viva la identidad cultural en Totonicapán

-

Instrumentos como la chirimía, el tun y la marimba sencilla continúan marcando las celebraciones y las tradiciones en Totonicapán, donde nuevas generaciones de músicos preservan la herencia cultural que identifica al pueblo k'iche'.

La música ancestral de Totonicapán constituye una de las expresiones culturales más profundas del pueblo k'iche' a nivel nacional. En un territorio mayoritariamente indígena, esta manifestación artística ha logrado preservarse como parte esencial de la identidad colectiva, manteniendo vivas las costumbres y tradiciones que se transmiten de generación en generación.

Su riqueza radica en la fusión de elementos prehispánicos y coloniales, presentes en melodías que acompañan danzas tradicionales y actividades comunitarias. Instrumentos como el tun, la chirimía y la marimba sencilla han resistido el paso del tiempo y continúan siendo el eje sonoro de celebraciones religiosas y sociales que forman parte de la vida cotidiana del departamento.

En Totonicapán, la música ancestral es un vínculo entre el pasado y el presente. (Foto: José García/Colaborador)

Miguel Antonio Vásquez Camey, director de la Casa de la Cultura Totonicapense, explica que históricamente han existido diversos grupos, familias y músicos individuales dedicados a la ejecución de estos instrumentos.

Detalla que, tanto en el departamento como en la cabecera departamental, se conformaron marimbas sencillas que animaban actividades tradicionales. "Una de ellas es la marimba sencilla de los hermanos Tzul, quienes participaban en las famosas zarabandas", comentó.

Sonidos como el tun y la chirimía mantienen viva la herencia cultural del pueblo k’iche’. (Foto: José García/Colaborador)

Vásquez señala que algunas expresiones musicales aún se conservan, como la marimba sencilla del baile de Los Mexicanos, cuyos intérpretes ejecutan piezas autóctonas ligadas a danzas tradicionales. Al escuchar estos sonidos, asegura, es posible remontarse a otros tiempos del pasado. También indicó que el tun y la chirimía eran comunes en fiestas patronales, actividades de los 48 Cantones y en eventos relevantes de municipios y comunidades.

La fabricación de instrumentos también forma parte de este legado. En la aldea Barraneché y en la cabecera departamental destacan los hermanos Reyes y los hermanos Canastuj, artesanos dedicados a la elaboración de marimbas, cuyo trabajo ha trascendido fronteras al llevar este arte a nivel nacional e internacional.

La música ancestral continúa siendo un pilar de identidad y memoria colectiva en Totonicapán. (Foto: José García/Colaborador)

Conservan el legado

A la par, ha surgido una nueva generación de intérpretes comprometidos con la continuidad de esta música ancestral. Entre ellos se encuentra el maestro Giovani Batz y su hijo Dylan Batz, quienes han participado en diversas actividades culturales, reforzando la transmisión del conocimiento musical heredado de los abuelos.

El maestro Batz, quien interpreta el tun y la chirimía desde hace más de una década, comparte que en muchos lugares donde se presentan reciben comentarios de sorpresa, pues estos instrumentos ya no se escuchan con frecuencia, y son felicitados por dar continuidad al legado ancestral.

El director de la Casa de la Cultura guarda estas joyas en el recinto a su cargo. (Foto: José García/Colaborador)

La promoción de este patrimonio se refleja en eventos como el Festival de la Cultura, donde músicos locales e intérpretes contemporáneos utilizan instrumentos ancestrales para expresar tanto devoción religiosa como identidad social.

Como parte de ese esfuerzo, Batz ha dejado dos registros musicales con interpretaciones de temas propios y de autores reconocidos, entre ellos El Gran Abuelo, El Nahual del Agua Caliente, El Abuelo Manuel y Entre consignas del levantamiento, consolidando así una herencia sonora que sigue resonando en Totonicapán.

La música autóctona sigue marcando momentos clave en la vida comunitaria y religiosa. (Foto: José García/Colaborador)

Las celebraciones más importantes se concentran en septiembre, durante las fiestas en honor a San Miguel Arcángel, cuando la chirimía y el tambor se convierten en el eje central de las actividades. Estos sonidos también acompañan el cambio de autoridades comunitarias, ceremonias en cofradías, sedes religiosas y hermandades, así como las actividades propias de la Semana Santa.

Así, la música ancestral de Totonicapán permanece como un legado vivo que acompaña la vida espiritual y comunitaria, fortaleciendo la identidad k'iche' y recordando que, a través del sonido, la memoria colectiva sigue vigente.