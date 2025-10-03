Música y cine: Taylor Swift estrena "The life of a showgirl"

Taylor Swift celebra casi dos décadas de formar parte de la industria musical.
El disco más esperado por los fanáticos de la cantante estadounidense ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.
Taylor Swift regresa a la cima de la industria musical en menos de un año tras finalizar su Eras Tour con The life of a showgirl, su duodécimo álbum de estudio.
El proyecto cuenta con 12 canciones que se adentran en su historia mediática y entre bastidores durante sus casi dos décadas de trayectoria.
"No puedo decirte lo orgulloso que estoy de compartir esto contigo, un álbum que se siente tan bien", comenta Taylor.
Además, la artista anunció recientemente que el disco llega a los cines durante el 3, 4 y 5 de octubre, ofreciendo una experiencia única con "imágenes nunca vistas detrás de escenas".
Temas
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)