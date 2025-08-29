Música, cultura y tradición: lo que trae Xelafer 2025

Quetzaltenango se prepara para celebrar una de las festividades más emblemáticas del país: Xelafer 2025, la Feria de Independencia, que reunirá tradición, cultura, deporte y arte con un programa diseñado para disfrutar con toda la familia.
La ciudad altense abrirá sus calles y escenarios a ceremonias mayas, desfiles escolares, caminatas interculturales y actividades deportivas. A ello se suman conciertos con artistas nacionales e internacionales, y veladas literarias que hacen de la feria un momento innolvidable.
Agenda destacada de septiembre
Entre los eventos más esperados se encuentran:
- Inauguración oficial de la feria, con la participación de autoridades y representantes locales.
- Certámenes de belleza: Señorita Deportes, Niña Quetzaltenango, Señorita Quetzaltenango y el Ukotz'ijal Mayab' Tinimit.
- Caminata intercultural, que refleja la diversidad de la región y promueve el encuentro entre culturas.
- Velada literaria y Juegos Florales, donde escritores y artistas presentan su talento en honor a la identidad altense.
- Concierto de marimba autóctona, un espacio que resalta la riqueza musical de Guatemala.
- Desfile de carrozas y desfiles escolares, tradición que llena de color las principales calles de la ciudad.
- Concierto de Gala Xelafer 2025, con la Orquesta Sinfónica Municipal y la Marimba Chapinlandia.
- Encendido de antorchas de Independencia, uno de los momentos más simbólicos de la feria.
- Elección de la Reina Nacional e Internacional de Independencia, que reúne a representantes de todo el país y del extranjero.
- Gran concierto de cierre con Alux Nahual, que promete una noche inolvidable para todos los asistentes.
Un evento que une generaciones
Xelafer 2025 no es solo una feria con música y certámenes, es una experiencia que combina tradición y modernidad en el corazón de Quetzaltenango. Un encuentro entre generaciones, donde familias completas se dan cita para disfrutar de actividades culturales, deportivas y artísticas que fortalecen el sentido de identidad e independencia.
La Municipalidad de Quetzaltenango invita a guatemaltecos y visitantes internacionales a ser parte de este homenaje a la independencia y la identidad nacional.
Para conocer fechas, horarios y lugares de cada actividad, puede consultar la página oficial de la Municipalidad de Quetzaltenango en Facebook: MunicipalidadXela.