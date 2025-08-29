Versión Impresa
Música, cultura y tradición: lo que trae Xelafer 2025

29 de agosto de 2025, 11:29
(Fotografía cortesía: Municipalidad de Quetzaltenango)

Quetzaltenango se prepara para celebrar una de las festividades más emblemáticas del país: Xelafer 2025, la Feria de Independencia, que reunirá tradición, cultura, deporte y arte con un programa diseñado para disfrutar con toda la familia.

La ciudad altense abrirá sus calles y escenarios a ceremonias mayas, desfiles escolares, caminatas interculturales y actividades deportivas. A ello se suman conciertos con artistas nacionales e internacionales, y veladas literarias que hacen de la feria un momento innolvidable.

Agenda destacada de septiembre

Entre los eventos más esperados se encuentran:

  • Inauguración oficial de la feria, con la participación de autoridades y representantes locales.
  • Certámenes de belleza: Señorita Deportes, Niña Quetzaltenango, Señorita Quetzaltenango y el Ukotz'ijal Mayab' Tinimit.

  • Caminata intercultural, que refleja la diversidad de la región y promueve el encuentro entre culturas.
  • Velada literaria y Juegos Florales, donde escritores y artistas presentan su talento en honor a la identidad altense.
  • Concierto de marimba autóctona, un espacio que resalta la riqueza musical de Guatemala.
  • Desfile de carrozas y desfiles escolares, tradición que llena de color las principales calles de la ciudad.

  • Concierto de Gala Xelafer 2025, con la Orquesta Sinfónica Municipal y la Marimba Chapinlandia.
  • Encendido de antorchas de Independencia, uno de los momentos más simbólicos de la feria.
  • Elección de la Reina Nacional e Internacional de Independencia, que reúne a representantes de todo el país y del extranjero.
  • Gran concierto de cierre con Alux Nahual, que promete una noche inolvidable para todos los asistentes.

Un evento que une generaciones

Xelafer 2025 no es solo una feria con música y certámenes, es una experiencia que combina tradición y modernidad en el corazón de Quetzaltenango. Un encuentro entre generaciones, donde familias completas se dan cita para disfrutar de actividades culturales, deportivas y artísticas que fortalecen el sentido de identidad e independencia.

La Municipalidad de Quetzaltenango invita a guatemaltecos y visitantes internacionales a ser parte de este homenaje a la independencia y la identidad nacional.

Para conocer fechas, horarios y lugares de cada actividad, puede consultar la página oficial de la Municipalidad de Quetzaltenango en Facebook: MunicipalidadXela

