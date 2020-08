Músicos guatemaltecos hacen soundtrack para filme internacional

Los músicos guatemaltecos Marjorie voh Ahn y Carlos Roberto Boc crearon "Vienen por mí", la banda sonora del filme de producción costarricense llamado "¿Justicia y Olvido?".

El documental narra los contrastes de la sociedad colombiana sobre el acuerdo de paz con las FARC-EP, el deseo de justicia de sus víctimas y la esperanza de superar un conflicto armado de más de 50 años.

El tema del documental "¿Justicia y Olvido?" fue hecho por guatemaltecos. (Foto: Oficial)

La realización del proyecto tomó un año, desde la idea hasta su estreno.

Producción costarricense de "¿Justicia y olvido?". (Foto: Mario Soto)

La documentalista, directora y guionista costarricense Francina Delgado, contó a Soy502 por qué eligió a talento guatemalteco para dar vida a la música que representaría su obra:

"Conocí a Marjorie hace 6 años, cuando realizamos un entrenamiento en Madrid, es una excelente profesional. Seguimos en contacto, sigo su carrera y me pareció que era la persona indicada... es una cantautora espectacular. Tuvimos varias reuniones contándole de qué trataba el proyecto y nos sorprendimos acerca de cómo pudo transmitir la historia en el tema principal de ¿Justicia y Olvido?. Su voz es fuera de serie".

Marjorie y Carlos Roberto son los compositores del tema y fueron acompañados por los músicos guatemaltecos Luciana Rosales (Cello), Sammy Lle Chang (batería), Gabriel Lepe (Guitarra) y Jeffony Ávila (Contrabjo), con la producción musical de André Gamez.

Ellos son los músicos de "Vienen por mi", banda sonora del filme "¿Justicia y olvido?". (Foto: Mario Soto)

"Fue un reto artístico grande, ¿Cómo escribir una canción que hable de un secuestro? Creo que la música y el proceso artístico requieren empatía", explicó Marjorie acerca del sencillo a Soy502.

"Teníamos que transmitir muchos sentimientos, trabajar con músicos talentosos fue una experiencia que me dejó grandes momentos, logramos hacer un gran equipo", dijo Carlos.

Marjorie von Ahn y Roberto Soto realizaron el soundtrack del documental ¿Justicia y Olvido?

"Me gusta trabajar temas de derechos humanos y política. He realizado otros trabajos de esta naturaleza. Con el productor periodístico, Randall Rivera (Costa Rica), valoramos varios temas y me encantó el elemento de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que es inédito en la historia de Colombia, además del papel que tenía en este conflicto y cómo ha marcado a esa sociedad con una guerra de más de 50 años", dijo Francina acerca del documental.

La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional donde se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros, que hayan participado en el Conflicto armado interno en Colombia.

Delgado es Master en periodismo de la Universidad Torquato Di Tella, Argentina y Master en documental de La Escuela de Cine de Barcelona. España. Su empresa se llama LME Contenidos donde realiza estrategia en comunicación y audiovisuales. Trabaja en Grupo Columbia (Radio emisoras) en el área de Comunicación e imagen.

Si deseas ver "¿Justicia y Olvido?" ingresa a la plataforma Boonet.

Escucha "Vienen por mi". El tema estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 21 de agosto del 2020.

Este es el adelanto de la cinta:

