Mynor Moto acude a la CC y pide asumir como magistrado

Moto dio a conocer que ha entregado dos cartas solicitando que se le dé posesión. "Esto es importante, es urgente", expresó en la puerta de la CC.

El miércoles, el Congreso de la República remitió a la CC las certificaciones donde hace constar que ya fue juramentado en ese organismo del Estado. "El expediente vino (el miércoles a la CC a las 14:30 horas) y entiendo que solo debía venir y hablar con el Presidente para que yo asuma y se me integrara", dijo Moto.

“ Se me indicó que me sentara en una silla aquí a esperar y ellos me iban a informar del procedimiento ”

Mynor Moto