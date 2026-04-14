Nachos Señorial llega con sabores queso y jalapeño

Señorial presentó oficialmente Nachos Señorial, su nueva propuesta dentro del segmento de tortilla chips, desarrollada para acompañar celebraciones y reuniones.
El producto está disponible en supermercados y más de 20 mil tiendas de barrio del país, en presentaciones de 20 gramos, ideal para consumo individual, y 150 gramos para compartir.
Nachos Señorial trae al mercado dos sabores clave: Queso, con un perfil intenso y cremoso, y Jalapeño, con un picante balanceado y agradable.
Como parte de su estrategia de lanzamiento, la marca presenta "La Promo que Faltaba de Señorial", una promoción vigente del 1 de abril al 29 de junio de 2026, que premia a los consumidores por elegir producto nacional.
Para participar, los usuarios deben encontrar el código dentro del empaque y enviarlo vía WhatsApp al 3068-6822, con lo cual participan automáticamente en sorteos semanales de televisores de 43 pulgadas, que se realizarán del 27 de abril al 29 de junio de 2026.
Nachos Señorial ya se encuentra disponible en Super 24, Walmart, Paiz, Maxi Despensa, Suma, Mi Super Fresh, Bodegona y tiendas de barrio a nivel nacional.