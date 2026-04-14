Nachos Señorial llega con sabores queso y jalapeño

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Señorial presentó oficialmente Nachos Señorial, su nueva propuesta dentro del segmento de tortilla chips, desarrollada para acompañar celebraciones y reuniones.

El producto está disponible en supermercados y más de 20 mil tiendas de barrio del país, en presentaciones de 20 gramos, ideal para consumo individual, y 150 gramos para compartir.

Nachos Señorial trae al mercado dos sabores clave: Queso, con un perfil intenso y cremoso, y Jalapeño, con un picante balanceado y agradable.

“ Buscamos diferenciarnos a través de un sabor local, la cercanía cultural y el orgullo chapín, convirtiendo a Nachos Señorial en el complemento perfecto que representa a Guatemala en la mesa y en la convivencia diaria. ” David Mejicanos , gerente Sr. de marca de Señorial.

Como parte de su estrategia de lanzamiento, la marca presenta "La Promo que Faltaba de Señorial", una promoción vigente del 1 de abril al 29 de junio de 2026, que premia a los consumidores por elegir producto nacional.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Para participar, los usuarios deben encontrar el código dentro del empaque y enviarlo vía WhatsApp al 3068-6822, con lo cual participan automáticamente en sorteos semanales de televisores de 43 pulgadas, que se realizarán del 27 de abril al 29 de junio de 2026.

“ Más que un lanzamiento, queremos ser parte de los momentos que realmente importan para las familias guatemaltecas, y qué mejor que esta temporada en torno al fútbol, rodeados de amigos, compartiendo Nachos Señorial y una misma emoción. ” Iñaki Llarena , gerente Jr. de marca de Señorial.

Nachos Señorial ya se encuentra disponible en Super 24, Walmart, Paiz, Maxi Despensa, Suma, Mi Super Fresh, Bodegona y tiendas de barrio a nivel nacional.