¡Nadie durmió! Panamá se paralizó por la clasificación al Mundial 2026

Tras vencer 3-0 a El Salvador el pasado martes, la selección canalera aseguró su segunda clasificación a una Copa del Mundo, un logro que desató una celebración inolvidable en todo el país.

Desde el pitazo final, los panameños se volcaron a las calles para festejar un sueño que se hizo realidad nuevamente desde aquella recordada participación en Rusia 2018. Entre lágrimas, cantos y abrazos interminables, miles de aficionados celebraron una hazaña que vuelve a colocar al futbol panameño en la élite del deporte regional.

LA CALLE 50, EL EPICENTRO MUNDIALISTA EN UNA NOCHE DONDE NADIE DURMIÓ



Panamá dejó imágenes IMPRESIONANTES tras su segunda clasificación al Mundial



via skyviewpanama507 / X pic.twitter.com/P60PDsSKqO — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) November 19, 2025

La emblemática Calle 50 se convirtió en el epicentro de la fiesta. Una auténtica "marea roja" colmó la avenida, ondeando banderas, sonando tambores y coreando el nombre de su selección y del técnico Thomas Christiansen, quien condujo al equipo a este histórico objetivo.

La alegría se extendió durante toda la madrugada, ya que un bus llevó a los jugadores en un recorrido triunfal por las calles de la ciudad. Miles de panameños acompañaron el trayecto entre aplausos y aliento, reafirmando el orgullo de ser mundialistas.