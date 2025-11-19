(VIDEO) El "Bolillo" Gómez pierde la cabeza tras la eliminación de El Salvador

-

La "Selecta" atraviesa un ambiente de fuerte tensión luego de la polémica actitud del técnico Hernán "El Bolillo" Gómez tras la derrota 3-0 ante Panamá en la última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

El resultado no solo marcó el fracaso de El Salvador en la clasificación, sino que abrió un debate nacional por la reacción del entrenador en el banquillo del estadio Rommel Fernández. Durante el encuentro, ya con el marcador 3-0 en contra, Gómez fue captado sonriendo en el área técnica, un gesto que generó indignación inmediata entre los aficionados salvadoreños.

La molestia aumentó al finalizar el partido, cuando el técnico abrazó y felicitó a varios jugadores panameños tras confirmarse su clasificación a la Copa del Mundo, la segunda en la historia del futbol canalero. Para muchos salvadoreños, estos gestos fueron una falta de respeto, especialmente considerando que "El Bolillo" dirigió a Panamá en el proceso rumbo a Rusia 2018, donde consiguió su primera clasificación mundialista.

El Bolillo Gómez, DT de El Salvador, celebrando con los jugadores de Panamá.



¡No puede ser! Somos una burla de la CONCACAF. pic.twitter.com/wJeA7As4si — El Pájaro Picón (@elpajaropiconsv) November 19, 2025

La reacción en redes sociales y en el entorno futbolístico de El Salvador no tardó en intensificarse. Una parte de la afición ha pedido abiertamente la salida del entrenador, argumentando que, más allá de los malos resultados, su comportamiento en un momento tan delicado para la selección resultó inapropiado y dañó aún más la ya tensa relación con la afición.

Altercado

Al regresar al hotel en Panamá, la situación escaló. Gómez tuvo un fuerte cruce de palabras con un aficionado salvadoreño que le recriminó su actitud durante el partido. "Solo a traer billete a El Salvador fuiste. Felicidades, Bolillo", dijo el fanático.

Uno de los asistentes técnicos de la "Selecta" también increpó al aficionado, y el propio "Bolillo" intentó agredirlo, aunque fue contenido por el personal de seguridad del combinado salvadoreño para evitar que el incidente pasara a mayores.