La NASA descubre miles de erupciones volcánicas en Marte

La NASA encontró rastros de minerales que se formaron tras varias erupciones volcánicas en Marte.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), dio a conocer que se registraron varias erupciones volcánicas en el planeta Marte.

Esta investigación fue publicada en julio en la revista Geophysical Research Letters, según el artículo se pudo llevar a cabo con varios estudios topográficos y minerales.

"Cada una de estas erupciones habría tenido un impacto climático significativo; tal vez el gas liberado espesó la atmósfera o bloqueó el sol y enfrió la atmósfera", detalló la NASA.

El hallazgo

Desde que se constató este descubrimiento, los científicos continuarán desarrollando una búsqueda más exhausta para poder comprender cuál fue el impacto de los volcanes en el planeta.

Además, se encontraron siete calderas, las cuales se consideraban que habían sido provocadas por asteroides, pero tras la forma que tenían se descartó esta hipótesis.

Es por ello que se examinó los minerales que estaban en la superficie y las cenizas de las "súper erupciones", como le llamaron los expertos.