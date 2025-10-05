Nathaniel, la "Joya" Álvarez y Analú Martínez destacan en la legión guatemalteca

-

Descubre los goles de Méndez-Laing, Andrea Álvarez y Ana Lucía Martínez. La legión guatemalteca brilló en Europa y México, con triunfos... ¡no te lo pierdas!

Nathaniel Méndez-Laing, Andrea Álvarez y Ana Lucía Martínez destacaron en la jornada sabatina de la legión guatemalteca, ya que ambos participaron con anotación en los respectivos triunfos de sus equipos en Europa y México.

Back underway at Stadium MK! #COYD pic.twitter.com/tzq6yiq8PX — Milton Keynes Dons (@MKDonsFC) October 4, 2025

El "Toro" anotó el 2-0 parcial del Milton Keynes Dons sobre el Gillingham, en un partido que el MK ganó 3-2, para instalarse en la sexta posición de la League Two (cuarta categoría inglesa). El extremo no está convocado con la Selección y podrá participar en el partido del martes contra el Reading en la Football League Trophy (torneo de copa).

Por su lado, Andrea se estrenó como goleadora en el Sevilla al concretar el tanto que dictó la victoria 1-0 sobre el Espanyol. Con ello, las blanquirrojas llegan a 7 unidades y marchan octavas en la Liga española.

Andrea Álvarez marca su primer gol como sevillista



Disfrútalo en @DAZN_ES #LigaFMoeve | #SevillaFCEspanyol pic.twitter.com/GlLW7gyHIu — Liga F (@LigaF_oficial) October 4, 2025

Siempre en el futbol femenino, Ana Lucía Martínez también vio red al acreditarse el primer tanto del Cruz Azul, y asistió el segundo, en la victoria 4-3 ante Tijuana en la Liga MX Femenil.

SE TERMINÓOOOOOOO. GANÓ LA MÁQUINAAAAAAAAAA pic.twitter.com/8Einbk7WYD — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) October 4, 2025

Quien no tuvo tan buenas noticias fue Aarón Herrera en la MLS estadounidense, pues su DC United perdió 1-0 en casa ante el Charlotte, y el lateral guatemalteco terminó expulsado por darle un cabezazo en el pecho a Wilfried Zaha, al minuto 30, recordando la agresión de Zidane a Materazzi en el Mundial de 2006.

straight red for Aaron Herrera for a headbutt on Zaha, DC down to 9 pic.twitter.com/QuDDz4Jtj5 — Colin (@ufcolin) October 4, 2025

Siempre en la MLS, Olger Escobar fue titular en el empate 1-1 del Montreal ante Nashville, mientras que en la USL, Arquímides también arrancó de inicio con el Loudoun United que cayó 1-0 frente al Birmingham.