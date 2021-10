Nave espacial vio por primera vez a Mercurio y compartió imágenes

Una nave espacial conjunta europea-japonesa vio por primera vez a Mercurio cuando pasó por el planeta más interno del sistema solar mientras se encontraba en una misión para poner dos sondas en órbita en 2025.

La misión BepiColombo realizó el primero de seis sobrevuelos de Mercurio a las 11:34 p. m. GMT (5:34 a. m. hora en Guatemala) del viernes, utilizando la gravedad del planeta para reducir la velocidad de la nave espacial.

Después de sobrevolar Mercurio a altitudes de menos de 200 kilómetros (125 millas), la nave espacial tomó una foto en blanco y negro de baja resolución con una de sus cámaras de monitoreo antes de despegar nuevamente.

La Agencia Espacial Europea dijo que la imagen capturada muestra los rasgos característicos de Mercurio con marcas de viruela en el hemisferio norte, entre ellos el cráter Lermontov de 166 kilómetros de ancho (103 millas de ancho).

Otra imagen compartida en redes por la misión sobre mercurio. (Foto: misión BepiColombo)

La misión conjunta de la agencia europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón se lanzó en 2018, volando una vez más allá de la Tierra y dos veces más allá de Venus en su viaje al planeta más pequeño del sistema solar.







Se necesitan cinco sobrevuelos más antes de que BepiColombo se desacelere lo suficiente como para liberar el Mercury Planetary Orbiter de la ESA y el Mercury Magnetospheric Orbiter de JAXA. Las dos sondas estudiarán el núcleo y los procesos de Mercurio en su superficie, así como su esfera magnética.

Hello Mercury!



One of our first views of #Mercury, taken ~10mins after close approach. More details and images to follow later today! https://t.co/6CH9vE8Z0f#MercuryFlyby #ExploreFarther pic.twitter.com/hguRQbOGi5 — BepiColombo (@BepiColombo) October 2, 2021

La misión lleva el nombre del científico italiano Giuseppe "Bepi" Colombo, a quien se le atribuye el mérito de haber ayudado a desarrollar la maniobra de asistencia por gravedad que el Mariner 10 de la NASA utilizó por primera vez cuando voló a Mercurio en 1974.