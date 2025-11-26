Regresan los alumbrados navideños a Plaza Berlín y otros nueve puntos

-

Los esperados Alumbrados EEGSA 2025 ya están listos para encender la Navidad en Guatemala, con una inversión de Q20 millones y más de 750 figuras que iluminarán 10 puntos en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Precaución! Alertan por avistamiento de familia de zorros grises en zona 10

La Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) ha anunciado sus tradicionales Alumbrados 2025 en 10 puntos de su área de cobertura, los cuales serían en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

Plaza Berlín, este punto principal se encenderá el 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas con el concepto "La Blanca Navidad", amenizado por un show especial de apertura, música en vivo, pirotecnia y más sorpresas para las familias guatemaltecas.

(Foto: Archivo/Soy502)

Esta ubicación contará con más de 100 estructuras nuevas, entre ellas están las siguientes:

El Árbol Nevado de Santa , pieza monumental de 17 metros de altura, decorada con esferas que encierran pequeños mundos nevados.

, pieza monumental de 17 metros de altura, decorada con esferas que encierran pequeños mundos nevados. Santa Claus semi monumental de 8 metros.

semi monumental de 8 metros. Figuras volumétricas, entre 5 y 8 metros, como la esfera del muñeco de nieve, esfera del árbol dorado, esfera de pingüinos, esfera del Cascanueces y pinos nevados.

El evento se transmitirá en vivo por TikTok, Facebook, Instagram y YouTube de EEGSA.

Este 2025, dicha empresa amplía las fechas del show de pirotecnia, los sábados 13, 20 y 27 de diciembre a las 19:00 horas.

(Foto: Archivo/Soy502)

Fechas de otros puntos iluminados

Los otros 9 lugares iluminados, con cerca de 300 figuras remozadas de años anteriores, estarán en las siguientes ubicaciones:

Edificio EEGSA, zona 1, el viernes 21 de noviembre con la temática de Blanca Navidad. Parque Central, zona 1, el sábado 22 de noviembre con los Arcos de Entradas al Festival. San Bartolomé Milpas Altas, el viernes 28 de noviembre con el Mágico Musical. Aldea Santa Ana, Antigua Guatemala, el sábado 29 de noviembre con el Nacimiento de Jesús. Antigua Guatemala, el domingo 30 de noviembre con una Posada en tu Corazón. Guanagazapa, el domingo 30 de noviembre con Flora y Fauna. San Pedro Sacatepéquez, el viernes 5 de diciembre con Juguetes de Navidad. Santa Catarina Pinula, el viernes 5 de diciembre con el Arco de Luz. Palencia, el sábado 6 de diciembre con el Circo EEGSA.

Los alumbrados estarán disponibles hasta el 11 de enero de 2026, en horarios de 17:30 a 22:00 horas en Plaza Berlín y 18:00 a 22:00 horas en los otros puntos.

Tradición

Desde 2021, estos alumbrados se han convertido en una de las tradiciones más esperadas por miles de familias guatemaltecas, inspirados en los más de 55 años de historia de los alumbrados de Grupo EPM en Medellín, Colombia, señaló la empresa eléctrica.

Esta iniciativa, financiada al 100% por EEGSA, tanto su fabricación como el consumo de energía eléctrica, representa un regalo para las comunidades dentro de su área de cobertura. Con una inversión cercana a los Q20 millones, ha impactado a más de 5 millones de personas en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. En total, se han elaborado más de 750 figuras iluminan la temporada navideña.

(Foto: Archivo/Soy502)

Los alumbrados destacan por una propuesta artística única en Guatemala: estructuras metálicas moldeadas, empapeladas e iluminadas, que sorprende a niños, jóvenes y adultos con su creatividad, detalle y tamaño.

Además, el proyecto genera más de 100 empleos directos e indirectos, entre instaladores, electricistas, artesanas, herreros y vendedores, fortaleciendo la economía local.

(Foto: Archivo/Soy502)

EEGSA invita a todas las familias a vivir la alegría y el encanto de La Blanca Navidad en Plaza Berlín y sus otros 9 puntos y compartir su experiencia con el hashtag #AlumbradosEEGSA.