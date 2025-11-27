La Navidad llega a zona 17: carrozas iluminaron las calles esta noche

-

El esperado Desfile Navideño ha inyectado la alegría navideña esta noche en las calles de la zona 17.

El Desfile Navideño organizado por la Municipalidad de Guatemala recorrió la noche de este miércoles 26 de noviembre las calles de la zona 17.

Los vecinos del sector salieron de sus casas para apreciar las distintas carrozas que le dieron color e iluminación a la vías.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Los personajes como Santa Claus, Elfo y compañía son muy admirados por el público, pues tienen una actitud muy positiva y responden a los saludos en todo momento.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Carrozas de diferentes estilos transitaron por las calles, en las que los vecinos del sector aprovecharon para guardar el recuerdo por medio de fotografías.

(Foto: Oscar Rivas/Colaborador)

Esta actividad navideña le ha dado alegría tanto a los menores como a los mayores, ya que es parte de esta temporada de fin de año, la cual es muy esperada por muchas personas.