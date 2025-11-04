Nawat Itsaragrisil se disculpa tras la polémica con Miss México

-

Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública tras el roce que tuvo con Miss México, en una reunión con las participantes.

EN CONTEXTO: Miss México denuncia agresión de Nawat Itsaragrisil en Miss Universe

El Director Ejecutivo de Miss Universe Global salió en redes sociales para aclarar el desafortunado evento que se dio en pleno en vivo.

"Si alguien se sintió incómodo o incómodo me disculpo con cada uno, hablé y ya me disculpé con las 75 candidatas, siempre me preocupo porque todas tengan altos estándares y una estadía de 5 estrellas, preparo todo con dedicación para cada país que participa y deseo que Miss Unvierse haga historia, ese es mi sueño, pero sé que a veces ocurren cosas", expresó.

"Tal vez hubo una confusión cuanod hice el anuncio d eloq eu quiero hacer, es muy complicado, resolveremos el problema, lo haré directamietne con la organización en Tailandia.. si puedo haré que un CEO trabaje en Tailandia en este momento", agregó, afirmando que nadie está al mando de la organización en la localidad pro el momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soy 502 (@soy_502)

Comunicado oficial

A través de los sitios oficiales se publicó un comunicad: "La organización reafirma que trabajará cerca a la comunidad anfitriona de MIss Grand International y los patrocinadores locales para asegurarse que continúe con éxito la edición número 74 de MIss Universe en Tailandia".

"Juntos nos dedicaremos a continuar con los estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes", se afirmó.

La controversia

Fátima Bosch, Miss Universe México 2025, denunció al directivo de Miss Universe Nawat Itsaragrisil, por insultarla en plena actividad. La reina de belleza mexicana quien ganó la corona representando a Tabasco, hizo pública una denuncia de maltrato contra el Director.

Todo inició en un encuentro con las participantes, donde se explicaba que debían anunciar productos de Tailandia, al parecer México se negó a hacerlo y comenzó una discusión al respecto, en ese momento Nawat comenzó a hablar mal con ella "Habla sola", insultándola delante de todas, ella se levantó y le dijo. "no tengo la culpa de que tengas problemas con la organización de México" y ahí inició un enfrentamiento.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by MVLANUEVAERA (@mvlanuevaera)

RECUERDA: