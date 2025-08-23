De la NBA al futbol: El gigante ruso que rompe los récords

-

Pavel Podkolzin, quien jugó brevemente en la NBA con los Dallas Mavericks hace dos décadas, ha sorprendido al mundo del deporte al convertirse en el futbolista más alto registrado en la historia, con sus imponentes 2.26 metros de estatura. Su debut reciente en la Copa de Rusia ha llamado la atención no solo por su tamaño, sino también por su transición del baloncesto al fútbol a los 40 años.

Actualmente, Podkolzin se desempeña como delantero en el Amkal de Moscú. Padece acromegalia, un trastorno hormonal que provoca un crecimiento excesivo debido a la sobreproducción de la hormona del crecimiento, condición que incluso lo hacía destacar en la NBA por su estatura.

Su carrera deportiva comenzó en el baloncesto con el Sibirtelecom Lokomotiv. Fue elegido en la posición 21 del Draft de la NBA en 2004 por el Utah Jazz, aunque sus derechos fueron transferidos de inmediato a los Dallas Mavericks. Sin embargo, su paso por la liga estadounidense fue corto: apenas jugó seis partidos, acumulando 28 minutos en total, antes de volver a Rusia para seguir activo en el deporte profesional.

Su incursión en el futbol surgió gracias a una invitación especial. El presidente del Amkal, quien fue su compañero en una liga amateur de baloncesto, lo animó a unirse al equipo. Podkolzin no dudó en aceptar el reto.

"Es una gran oportunidad para formar parte de este deporte. El presidente del club me contactó, ya que solíamos jugar juntos al baloncesto. Y aquí estoy, debutando en la Copa con un equipo de futbol. No tengo palabras.Solo puedo dar las gracias a mis compañeros", expresó tras finalizar su primer partido, en el que el Amkal se llevó la victoria por 1-0.