Real Madrid recupera a una figura para visitar al Oviedo

-

El Real Madrid realizó este sábado su última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Oviedo el domingo. La principal novedad fue la reincorporación de Antonio Rüdiger, quien podrá volver a disputar un partido de Liga tras haber cumplido una sanción de seis encuentros por su expulsión en la final de la Copa del Rey de la temporada anterior.

Xabi Alonso recupera así una alternativa más para la zaga, aunque todavía no ha podido contar con ninguno de los lesionados. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy continuaron entrenándose por separado. De ellos, solo Camavinga está cerca de regresar, tras haberse lesionado el tobillo derecho el pasado 10 de agosto.

La jornada de entrenamiento comenzó en el gimnasio y luego continuó sobre el césped. Los jugadores, divididos en cuatro grupos, trabajaron ejercicios de uno contra uno, tanto con balón como sin él, fomentando la intensidad y el ambiente positivo entre los compañeros. Mientras tanto, los porteros realizaron ejercicios específicos bajo la supervisión de Luis Llopis.

⚡ pic.twitter.com/61rJOtTU8S — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 22, 2025

Para la parte táctica, Xabi Alonso organizó el campo en distintos sectores marcados con pintura, en los que los jugadores realizaron tareas enfocadas en la estrategia de juego.