Luis Enrique y Mikel Arteta protagonizarán un duelo en los banquillo en Champions

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La lucha en el banquillo: Misma cuna, pero diferente estilo. Luis Enrique y Mikel Arteta, los dos técnicos que se enfrentarán el sábado en la final de la Liga de Campeones, comparten un pasado en el Barcelona que no les dejó, sin embargo, marcado un mismo estilo de juego.

A pesar de haberse formado ambos como entrenadores a la sombra de Pep Guardiola, los dos entrenadores españoles han forjado sus propios caminos.

El técnico asturiano del Paris Saint-Germain, de 56 años, y el vasco de 44 años, flamante campeón de la Premier League inglesa con el Arsenal, han sabido desvincularse lo suficiente de las enseñanzas recibidas por Pep para optar por su propia filosofía de juego.

Con un juego electrizante, vertical, ofensivo, de rápidas transiciones y concediendo mayor libertad de acción y movimientos a sus jugadores, Luis Enrique hizo historia hace un año al dar al PSG su primera Champions y ahora busca ser bicampeón.

Por su lado, Arteta también ha hecho historia con los gunners al ganar la Premier por primera vez desde 2004 y llevarlos a su segunda final de la máxima competición europea de clubes, en donde ahora, con su estilo ordenado y más pragmático, quiere darle su primera corona a los londinenses. ¿Quién se impondrá?