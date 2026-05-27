Prepárate: así estará el clima este jueves 28 de mayo

-

Expertos recomiendan prepararse ante las altas temperaturas y fuertes lluvias que se podrían presentar en el país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha dado a conocer las condiciones climáticas que se esperan en el territorio nacional para este jueves 28 de mayo.

En las primeras horas del día se prevé que haya neblina en el altiplano central, occidente y caribe.

Durante el resto de la mañana se tendrá la presencia de pocas nubes en gran parte del país, por lo que continuarán las altas temperaturas, principalmente en valles de oriente y norte.

En los días de calor, mantener tu hogar ventilado y a una temperatura adecuada hace la diferencia.



Recuerda que un ambiente fresco también contribuye a tu bienestar diario. pic.twitter.com/ivs2qk3fzq — CONRED (@ConredGuatemala) May 27, 2026

Lluvias

Con el transcurrir del día, se pronostica un aumento de nubosidad sobre el occidente, bocacosta, altiplano central y en el suroriente.

Esto provocará lluvias en horas de la tarde y noche en la mayor parte del territorio guatemalteco, según explicaron los expertos.

Las regiones que se podrían ver más afectadas por formación de tormentas locales severas están: occidente, altiplano central y el oriente.

Las autoridades han alertado por la posibilidad de crecida de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica o deslaves que se podrían suscitar en las áreas montañosas.