Irán no cree que guerra se reanude, pero Trump no está satisfecho con acuerdo

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El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el estrecho de Ormuz deberá estar abierto para todo el mundo.

Irán estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Washington en un momento de avance de las negociaciones con Estados Unidos, pero Donald Trump matizó que aún no está "satisfecho" con las propuestas de Teherán para poner fin a la guerra.

A raíz del conflicto, Irán prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para los flujos energéticos mundiales, y Estados Unidos respondió con un bloqueo naval a los puertos iraníes.

Sin embargo, Trump dio a entender que no tiene prisa en llegar a un acuerdo. "Irán está empeñado, quieren mucho llegar a un trato. Hasta ahora no lo han logrado. No estamos aún satisfechos con ello, pero lo estaremos", dijo el mandatario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó sobre un posible acuerdo a corto plazo para reabrir el estrecho de Ormuz a condición de que Irán y Omán controlen el paso de buques, Trump se mostró tajante: "No, el estrecho va a estar abierto a todo el mundo".

Trump reafirma que Irán quiere "llegar a un acuerdo", pero que aún no está "satisfecho" con la propuesta: "Irán no puede tener un arma nuclear. Lo hago por el mundo, no solo por nosotros" https://t.co/gij0K88xMK pic.twitter.com/eIrhjLpaN7 — Europa Press (@europapress) May 27, 2026

Posibilidad de guerra es baja

Más temprano, el subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Mohamad Akbarzadeh, declaró que "la posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo" y advirtió que "las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos".

"No duden que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores", dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.

"Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. Los hechos importan", señaló la Casa Blanca en X.

PRESIDENT TRUMP: @SecRubio said it better than anyone: you can’t let Iran have a nuclear weapon.



They would use it instantly. pic.twitter.com/ZIbDGiNRba — Department of State (@StateDept) May 27, 2026

*Con información de AFP