Capturan a una mujer que tenía tres órdenes de captura en su contra

La justicia requería a esta mujer desde abril de 2023.

Durante un patrullaje rutinario se realizó la captura de Kimberly Ramírez, de 23 años, mientras caminaba por la ruta principal hacia el parcelamiento Los Ángeles, Escuintla, luego de que se confirmó que era requerida por la justicia desde abril de 2023 por delitos de extorsión.

Según informó el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy, "Se le detuvo para una inspección de rutina. Ella nunca se opuso, pero se notó nerviosa, por lo que se solicitó la solvencia en la base de datos de la Policía Nacional Civil, donde nos percatamos de que había tres órdenes de captura a su nombre".

La mujer fue llevada hacia el juzgado de turno en Escuintla por ser señala de extorsión. (Foto: Henry López)

La primera orden emitida fue en mayo de 2022, la segunda en abril de 2023 y la tercera en mayo de 2024, todas por delitos de extorsión".

Tras su captura, Ramírez Rivera fue trasladada a los juzgados de turno en la cabecera departamental de Escuintla, donde escuchó los motivos de su detención.