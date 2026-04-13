Netflix estrenará documental de Rafa Nadal centrado en su último año como profesional

La plataforma Netflix anunció este lunes el estreno de una nueva serie documental centrada en la carrera del tenista español.
OTRAS NOTICIAS: Cuenta regresiva para Neymar: el desafío final para ir al Mundial 2026 con Brasil
El programa se centrará principalmente en la última temporada de Nadal en el circuito ATP antes de su retiro en 2024.
La serie titulada "Rafa", estará disponible a partir del 29 de mayo y repasará la trayectoria del ex número uno del mundo, dueño de 22 títulos de Grand Slam (14 de ellos en Roland Garros) y profundizará en su etapa final, marcada por las lesiones y el desgaste físico.
Mira aquí el adelanto de la serie:
"La lucha incansable es su mayor legado", destacó la compañía gigante del streaming al presentar el proyecto, que se suma a su catálogo de producciones deportivas, donde ya figuran títulos como "The Last Dance" (sobre los Chicago Bulls) y "Formula 1: Drive to Survive".