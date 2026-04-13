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Netflix estrenará documental de Rafa Nadal centrado en su último año como profesional

  • Con información de AFP
13 de abril de 2026, 17:19
Rafa logró conseguir más de mil victorias a nivel profesional a lo largo de su carrera. (Foto: AFP)

Rafa logró conseguir más de mil victorias a nivel profesional a lo largo de su carrera. (Foto: AFP)

La plataforma Netflix anunció este lunes el estreno de una nueva serie documental centrada en la carrera del tenista español.

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El programa se centrará principalmente en la última temporada de Nadal en el circuito ATP antes de su retiro en 2024. 

La serie titulada "Rafa", estará disponible a partir del 29 de mayo y repasará la trayectoria del ex número uno del mundo, dueño de 22 títulos de Grand Slam (14 de ellos en Roland Garros) y profundizará en su etapa final, marcada por las lesiones y el desgaste físico.

Mira aquí el adelanto de la serie: 

 

 

"La lucha incansable es su mayor legado", destacó la compañía gigante del streaming al presentar el proyecto, que se suma a su catálogo de producciones deportivas, donde ya figuran títulos como "The Last Dance" (sobre los Chicago Bulls) y "Formula 1: Drive to Survive".

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