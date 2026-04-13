Netflix estrenará documental de Rafa Nadal centrado en su último año como profesional

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La plataforma Netflix anunció este lunes el estreno de una nueva serie documental centrada en la carrera del tenista español.

El programa se centrará principalmente en la última temporada de Nadal en el circuito ATP antes de su retiro en 2024.

La serie titulada "Rafa", estará disponible a partir del 29 de mayo y repasará la trayectoria del ex número uno del mundo, dueño de 22 títulos de Grand Slam (14 de ellos en Roland Garros) y profundizará en su etapa final, marcada por las lesiones y el desgaste físico.

Mira aquí el adelanto de la serie:

Su vida. Su historia. Su legado. La serie documental 'Rafa' llega el 29 de mayo #RafaNetflix pic.twitter.com/Dti4t0WD70 — Netflix España (@NetflixES) April 13, 2026

"La lucha incansable es su mayor legado", destacó la compañía gigante del streaming al presentar el proyecto, que se suma a su catálogo de producciones deportivas, donde ya figuran títulos como "The Last Dance" (sobre los Chicago Bulls) y "Formula 1: Drive to Survive".