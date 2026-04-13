Cuenta regresiva para Neymar: el desafío final para ir al Mundial 2026 con Brasil

A contrarreloj y con margen mínimo, Neymar afronta un tramo decisivo para meterse en la lista final de Brasil rumbo a United 2026.
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El delantero tendrá diez partidos con el Santos para convencer a Carlo Ancelotti, comenzando este martes ante Recoleta FC por la Copa Sudamericana.
A sus 34 años y tras una temporada marcada por lesiones, el máximo goleador histórico de la selección brasileña (79 goles en 128 partidos) no juega con la Canarinha desde octubre de 2023.
El tiempo apremia
"Carletto" deberá presentar una lista preliminar el 11 de mayo y, una semana después, definirá a los 26 convocados para el Mundial.
Dentro de un plan físico para evitar recaídas tras su operación de rodilla en diciembre, Neymar incluso se perdió el debut de Santos en la fase de grupos, en la derrota 1-0 ante el Deportivo Cuenca. "Tiene dos meses para demostrar que está en condiciones", advirtió el técnico italiano a L'Equipe.