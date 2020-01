Neto y 3 Kiebres dan detalles de la pelea donde "habrá sangre"

Neto Bran, alcalde de Mixco y su homólogo de Ipala, Chiquimula, Esduin Javier, mejor conocido como “Tres Kiebres”, y ahora llamado "3K", presentaron en conferencia de prensa su combate de boxeo, programado para el 24 de enero de 2020.

Los dos jefes ediles dieron detalles de la pelea pactada a cinco asaltos, y en la que habrá otros cuatro combates previos al choque entre los mediáticos alcaldes. El valor de ingreso será de 150 quetzales.

Tres Kiebres lanza amenaza a Neto: “Unos sus dos dientes le voy a botar a #Neto”, dijo #TresKiebres @soy_502 pic.twitter.com/nu7TkX8qls — luis barrios_gt (@Luisbarrios_502) January 13, 2020

El combate está previsto para las 20 horas, en el Coloseo de Ipala, un escenario que puede albergar a 5 mil personas. De acuerdo con la organización solicitaron a la Federación Nacional de Boxeo que nombre a cinco jueces y un árbitro.

Tres Kiebres ofreció que "habrá sangre" y le va "a tirar unos dos dientes" a Neto Bran. (Foto: Luis Barrios/Soy502)

El ring donde se enfrentarán tiene las medidas oficiales. Los cinco asaltos que están pactados durarán tres minutos cada uno.

El coliseo de Ipala tiene capacidad para 5 mil personas. (Foto: Municipalidad de Ipala)

La organización anunció que ya fueron vendidos 3 mil boletos de los cinco mil que se pusieron a la venta. “Ya se han vendido el 60 por ciento de los boletos”, explicó Jonatan Colindres, vocero del evento.

En cuanto a las medidas de seguridad, se dijo que habrá seguridad privada y no se permitirá el ingreso de ningún tipo de arma al coliseo.

Una pelea "real" por causas nobles

"Esta pelea surge de la necesidad de tener un asilo en mi pueblo, Ipala", dijo el alcalde 3K "El único fin no es adquirir fama, sino fondos para una buena causa", afirmó.

Neto Bran indicó que "cada entrada vendida es dinerito para mis bomberos y para el Arco de la Virgen de Morenos", y rechazó enfáticamente las críticas de quienes argumentan que el combate se trata de "un show".

Esto dice #NetoBran de la pelea contra #TresKiebres @soy_502 pic.twitter.com/HC3LXfJLsc — luis barrios_gt (@Luisbarrios_502) January 13, 2020

Al respecto, Esduin Javier sorprendió a todos cuando advirtió: "No van a haber los mejores ganchos, pero sí va a salir duro, fuerte, y va a haber sangre", aseguró.

"Será un combate real, no con golpecitos, eso no es de hombres", dijo, al tiempo que lanzó una amenaza al alcalde mixqueño: "A Netío yo siento que le voy a bajar un par de dientes", dijo.

El alcalde mixqueño aseguró que ha pasado por un proceso fuerte de entrenamiento. "No me siento en ventaja, soy un hombre de ciudad, pero no soy un peleador nato, prácticamente yo me he inventado porque de pequeño me somataban, pero he ido aprendiendo, soy un luchador", insistió Neto.

El alcalde de Mixco dice no sentirse en ventaja, pero ha tenido un fuerte entrenamiento. (Foto: Luis Barrios/Soy502)

Por su parte, Tres Kiebres reveló cuál es su ventaja: "en el pueblo somos más rústicos, eso balancea los 10 años que le llevo a Neto, la preparación y la mentalidad es lo que hace la diferencia", manifestó.

Con todas las promesas de dar un buen show por parte de los contendientes, solo falta esperar la calidad de la acción sobre el cuadrilátero.

