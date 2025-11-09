Neto Bran anuncia pantalla gigante para ver a la Selección Nacional en Mixco

Neto Bran anunció la instalación de una pantalla gigante en Mixco para que los aficionados apoyen a la Selección Nacional de Guatemala en su enfrentamiento contra Panamá.
El alcalde de Mixco, Neto Bran anunció este sábado 8 de noviembre que se colocará una pantalla gigante para ver a la Selección Nacional.
Esta actividad se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre en el parque central de Mixco.
Según la información publicada por el jefe edil mixqueño, la pantalla gigante estará habilitada desde las 18:00 horas, previo al partido de Guatemala contra Panamá.
El inicio del encuentro deportivo está programada para las 20:00 horas, juego que se disputará en el estadio El Trébol.
Las entradas ya se encuentran agotadas, pero los aficionados mantienen viva la ilusión por clasificar al Mundial 2026. Guatemala necesita ganar sus últimos dos juegos para conseguir la histórica clasificación.