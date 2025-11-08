Rubio Rubín arriba a Guatemala con el sueño de ir al Mundial

-

Sonrisa de oreja a oreja y la disposición de siempre para hablar con la prensa y atender a los aficionados que le piden autógrafos, fotografías y ¡hasta! saludos para sus familiares. Sin reflejar presión y sí confianza a través de la tranquilidad.

MÁS FÚTBOL: José Pinto ya entrena con Guatemala

Así llegó el delantero Rubio Rubín a suelo guatemalteco para unirse a la Selección Nacional de cara a los partidos ante Panamá y Surinam por el boleto al Mundial de 2026.

"Estoy bien, feliz de estar aquí. Tocó unos días antes porque quedamos eliminados de los playoffs, pero eso me ayudó a estar antes con el grupo. Estoy feliz de estar de regreso", dijo el delantero de la Bicolor.

¡Hola Rubio!



Rubio Rubín se une a la concentración #VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/EAgirOoVRw — FFG (@fedefut_oficial) November 7, 2025

Es consciente que son los partidos más importantes de su carrera porque apunta a la Copa del Mundo. "Desde que vine a Guatemala tenía el sueño de jugar por el pase al Mundial. Clasificar sería algo bonito. Nos jugamos todo", afirmó Rubín, que suma 13 goles en 39 juegos con Guatemala.

Ya un poco más serio, Rubín basa su sueño mundialista en el plantel. "Tengo más de 4 años trabajando y tenemos un buen grupo. Los rivales son los más fuertes, pero podemos salir adelante, les pudimos haber ganado de visita, ahora lo podemos hacer de local".

¡ Quimi se une a la concentración !#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/cedeJWHbTu — FFG (@fedefut_oficial) November 7, 2025

Tras dejar la terminal aérea se incorporó a la concentración y realizó su primer entrenamiento bajo el mando del técnico Luis Fernando Tena, quien decidirá en los próximos días si lo utiliza de titular ante los panameños.