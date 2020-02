Neto Bran explica la infección que le afectó el glúteo

Desde una sala de hospital el alcalde de Mixco, Neto Bran, explicó la razón que lo llevó a ser intervenido por una infección que le afectó el glúteo.

El jefe edil de Mixco argumentó que los entrenamientos para su pelea de boxeo le provocaron molestias en sus rodillas, pero al no poder cancelar la pelea decidió inyectarse medicamentos todos los días para aliviar las molestias.

Una de estas inyecciones le provocó un absceso en un glúteo. Al intentar curarlo con su equipo de entrenadores se provocó una grave infección que lo llevó al quirófano.

“Materia y piel muerta”

Bran explicó que en un inicio, y días antes de la pelea con el alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier, su entrenador “le destripó” el absceso y extrajo una gran cantidad de materia y piel muerta.

“Tenía miedo de que el día del pesaje se me notara en una de las fotos que era lo que tenía en el glúteo, y me buscaron a uno de los mejores doctores en Chiquimula y me estuvo curando”, agregó el jefe edil de Mixco.

Luego de las curaciones el jefe edil sintió mejoría pero la semana pasada recayó en una infección que lo llevó a operarse luego de intentar colocarse membranas de piel que no le surtieron efecto.

Bran agregó que espera recuperarse en los próximos días y retornar a sus labores en Mixco.