Playa de Champerico te espera con olas y atardeceres únicos frente al mar

-

La playa de Champerico, en Retalhuleu, destaca por su muelle histórico, arena volcánica negra y atardeceres coloridos. Conoce qué hacer, dónde comer y cómo llegar a este destino emblemático de la costa sur de Guatemala.

LEE TAMBIÉN: Museo Regional Mundo Maya preserva 250 piezas arqueológicas en Petén

La playa de Champerico, ubicada en el departamento de Retalhuleu, es uno de los destinos costeros más emblemáticos de la costa sur de Guatemala.

Con su característico muelle histórico y playa de arena volcánica negra, ofrece una mezcla única de nostalgia, cultura local y aventura natural.

Este muelle de hierro fue el gran puerto del café guatemalteco en el siglo XIX. (Foto: Bellezas de Guatemala)

El entorno con temperatura ambiental que suele oscilar entre los 25 y los 34 grados centígrados, además de los atardeceres que son, sin duda, de los más coloridos del país, que pintan el cielo de tonos púrpuras y naranjas, llama la atención de visitantes nacionales y extranjeros.

Asimismo, Champerico es un destino auténtico; a diferencia de otros destinos más modernos, aquí se respira la esencia de un pueblo costero que se niega a olvidar su pasado glorioso, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan desconectarse del lujo, para conectarse con la historia y el mar.

En este pueblo costero nos desconectamos del ruido para conectarnos con la historia y la calidez de la arena negra. (Foto: Playa de Champerico)

El corazón del lugar es el muelle de hierro con tablones de madera, construido a finales del siglo XIX; durante décadas, fue el puerto principal para la exportación de café guatemalteco hacia el mundo.

Sin embargo, en la actualidad ya no funciona comercialmente; se mantiene como un mirador espectacular y el punto de encuentro preferido para los pescadores artesanales y turistas que buscan la fotografía perfecta del atardecer.

¿Qué hacer?

Entre las actividades que se pueden realizar en las playas están surf y bodyboard, ya que gracias a la ubicación de mar abierto, Champerico cuenta con olas consistentes que atraen a surfistas locales e internacionales; la fuerza del Pacífico es ideal para quienes buscan adrenalina.

Uno de los atractivos al visitar el lugar es apreciar a los pescadores lanzar sus redes a la orilla o en el muelle; algunos hasta ofrecen recorridos en lancha para vivir la experiencia de la pesca en alta mar.

Uno de los deportes que se practica es el surf. (Foto: Walter Rabanales)

Además, en los alrededores de la playa se encuentran los "ranchos", conocidos también como restaurantes, en donde puedes degustar variedad de platillos elaborados con mariscos frescos.

El ceviche de concha negra, el caldo de mariscos y el pescado frito son las opciones estrella, usualmente acompañados de una bebida fría para mitigar el calor tropical.

El municipio de Champerico vivió su época de oro blanco, ya que desde el puerto se exportaba embarcaciones de algodón a diferentes países del mundo. (Foto: Walter Rabanales)

¿Cómo llegar?

Las playas se encuentran a unos 255 km de la Ciudad de Guatemala; el acceso es sencillo a través de la carretera CA-2 y luego desviándose hacia el sur, en Retalhuleu.

La temporada ideal para llegar es durante el verano, especialmente en Semana Santa, cuando el ambiente es festivo y vibrante, pero si prefieres la tranquilidad, los fines de semana de temporada baja son perfectos.