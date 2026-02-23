Aseguradora General es campeón del Mediano Handicap de Polo

-

El conjunto de Aseguradora General tocó la gloria al conquistar el título nacional de Mediano Handicap 2026, de Polo sobre Césped 2026

La modalidad de juego de este certamen fue de todos contra todos. De esta manera, el equipo de Aseguradora General, que estuvo integrado por los hermanos Nicolás, Enrique, y Gabriel Neutze Crisciani, y Rosario Yanes, conquistó el título.

La Única, propiedad de la familia Neutze Crisciani, fue designado como el Mejor Caballo Internacional de la competición. (Foto: Norvin Mendoza / ASOPOLO)

Esto, luego de empatar a cuatro puntos con el representativo de La Patrona, que fue conformado por el argentino, Mateo Lalor, Guillermo Montano, Rodrigo Aguilar, y Juan Marco Montano, pero los nuevos monarcas tuvieron mejor promedio de goles, 2.5.

En el último partido del torneo, Aseguradora General se impuso 9 a 8.5, ante el representativo de La Misión. Este fue un certamen con la modalidad de enfrentamientos, de todos contra todos. Al final, Aseguradora conquistó 4 puntos, al igual que La Patrona, La Misión obtuvo 3 puntos, y la tabla la cerró el equipo de Magnolia, con 1 punto.

Cuatro fueron los representativos que entraron en la disputa por el título del Campeonato Nacional de Mediano Handicap 2026. (Foto: Norvin Mendoza / ASOPOLO)

El goleador del torneo fue el argentino, Mateo Lalor, al marcar en 15 ocasiones; mientras que, en segunda posición se ubicó, Enrique Neutze, con 12. El premio al Mejor Caballo Nacional, fue para La Nube, de José Miguel Aguilar; mientras que el Mejor Caballo Internacional fue La Única, de la familia Neutze. El galardón de Fair Play se lo llevó, Luis Fernando Luna.