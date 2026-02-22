La icónica voz del doblaje llega a Animecon 2026 en Guatemala

La actriz mexicana de doblaje, Cristina Hernández, se presentará en la tercera edición de Animecon.
La voz de Sakura Kinomoto en Sakura Card Captors, Bombón en Las Chicas Superpoderosas, Chibiusa Tsukino y Sailor Chibi Moon en Sailor Moon, Alegría en Intensa‑mente, Boa Hancock en One Piece y Marron en Dragon Ball Z, entre otros, llegará a Guatemala para convivir y narrar sus experiencias con sus fans.
Este próximo domingo 1 de marzo, en el Parque de la Industria, se realizará este evento que reunirá a las voces más emblemáticas del anime.
La Animecon se realizará desde las 9:00 a 20:00 horas y las entradas podrán adquirirse el mismo día del evento en taquilla.