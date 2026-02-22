Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La icónica voz del doblaje llega a Animecon 2026 en Guatemala

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 07:38
Su trabajo en el doblaje ha convertido la voz de Cristina en parte de la infancia y juventud de muchas generaciones. (Foto: Facebook)

Su trabajo en el doblaje ha convertido la voz de Cristina en parte de la infancia y juventud de muchas generaciones. (Foto: Facebook)

La actriz mexicana de doblaje, Cristina Hernández, se presentará en la tercera edición de Animecon.

OTRAS NOTICIAS: Tráiler de "Toy Story 5": Woody y Buzz quieren salvar a los niños de la tecnología

La voz de Sakura Kinomoto en Sakura Card Captors, Bombón en Las Chicas Superpoderosas, Chibiusa Tsukino y Sailor Chibi Moon en Sailor Moon, Alegría en Intensa‑mente, Boa Hancock en One Piece y Marron en Dragon Ball Z, entre otros, llegará a Guatemala para convivir y narrar sus experiencias con sus fans. 

Este próximo domingo 1 de marzo, en el Parque de la Industria, se realizará este evento que reunirá a las voces más emblemáticas del anime. 

La Animecon se realizará desde las 9:00 a 20:00 horas y las entradas podrán adquirirse el mismo día del evento en taquilla.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar