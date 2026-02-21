Shakira anuncia concierto gratuito en el Zócalo de México (video)

-

La cantante de Barranquilla, Colombia, indicó que el concierto gratuito será en forma de agradecimiento hacia sus fanáticos.

OTRAS NOTICIAS: Shakira ondea la bandera de Guatemala en show de su residencia

Shakira confirmó este viernes 20 de febrero que, dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, para cerrar su gira "Las mujeres ya no lloran".

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la cantante colombiana dio a conocer la noticia que ha emocionado a sus miles de seguidores, sobre todo a los de ese país.

"¡México lindo! ¿Se acuerdan del 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Bueno, yo quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir", comienza diciendo Shakira en el video.

Shakira espera darles el show como agradecimiento hacia sus seguidores mexicanos. (Foto: Shakira)

Posteriormente, informa en el mismo la fecha y hora en que se presentará en la Plaza de la Constitución del centro de México. El concierto que será "completamente gratuito" está programado para el próximo domingo 1 de marzo a las 20:00 horas.

Shakira indicó que su presentación será como agradecimiento, en especial a sus fans mexicanos. "Ustedes me han dado tanto, tanto, que ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado", dijo la barranquillera.

Mira aquí el video:

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Además, escribió en su publicación lo siguiente: "Y estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración", por lo que sus fanáticos que no podrán estar presentes, puedan ver parte de su concierto por medio de las redes sociales.

Residencia en El Salvador

Shakira concluyó el pasado domingo 15 de febrero su residencia en El Salvador, luego de brindar cinco conciertos en el estadio Jorge "Mágico" González, en donde se hicieron presentes miles de seguidores que viajaron desde Guatemala, Honduras y demás países centroamericanos.