Camión vuelca en la ruta al Atlántico (Video)

  • Por Reychel Méndez
23 de febrero de 2026, 06:25
Un camión volcó en el kilómetro 8.1 de la zona 17 en la ruta al Atlántico, se reportan daños materiales. (Foto: captura de pantalla)

El camión quedó obstaculizando la entrada de un área comercial.

En las primeras horas de este lunes 28 de febrero se reportó un percance vial en el kilómetro 8.1 de la zona 17, en la ruta que conduce al Atlántico.

Se trata de un camión que quedó volcado en la cinta asfáltica luego que perdiera el control.

De este hecho no se reportan personas heridas ni víctimas mortales, aunque el vehículo quedó obstaculizando la entrada de un área comercial.

En el lugar ya se coordina el retiro del vehículo para habilitar por completo la vía.

Asimismo, las autoridades recomiendan transitar con precaución debido a las lluvias y fuertes ráfagas de viento que se presentaron este último lunes de febrero.

 

 

