Juegos de Invierno: Se baja el telón con medalla para EE. UU. en hockey

-

Estados Unidos se quedó con el último título en liza en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tras ganar a Canadá una tensa y emocionante final en el hockey sobre hielo masculino, este domingo en Milán.

En el regreso de las estrellas de la NHL al torneo olímpico después de doce años de ausencia, el Team USA ganó 2-1 a su vecino en la prórroga, consiguiendo así su tercer oro en esta prueba y el primero desde el memorable "milagro en el hielo" de 1980 contra los soviéticos. El primero de todos se había dado en los Juegos de 1960.

Canadá falla así en su intento de sumar su décimo título olímpico y concede a su gran rival una revancha, después de haberle ganado los títulos de 2002 y 2010.

En un Arena Santagiulia dominado en la grada por los colores rojo y blanco de los canadienses, la selección de Estados Unidos fue abucheada cuando saltó al hielo, en un partido inevitablemente marcado por la tensión política entre ambos países desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

En la celebración, los jugadores del Team USA mostraron una camiseta con el número 13 y el nombre "Gaudreau", a modo de homenaje a John Michael Gaudreau, un jugador del equipo que murió junto a su hermano en un accidente de coche en agosto de 2024 y cuya familia estaba en la grada.

¿Una Ceremonia de Clausura olímpica en un anfiteatro romano de casi 2.000 años?



Sí, solo en #MilanoCortina2026. ️ pic.twitter.com/AEu1g92sOA — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 23, 2026

Clausura

En una ceremonia de clausura con tono festivo, Milán-Cortina dio por terminados los vigesimoquintos Juegos Olímpicos de Invierno y pasó el testigo a los representantes de la siguiente edición, la de los Alpes franceses 2030, este domingo en Verona. Por la noche se extinguió el fuego de los dos pebeteros del evento, situados bajo el Arco de la Paz de Milán y la Plaza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

El adiós a la llama marcó el cierre simbólico de un evento que inaugura una nueva era de cara a la próxima edición, en los Alpes franceses en 2030.

En el medallero final, Noruega volvió a terminar en cabeza, en una edición donde brilló especialmente con el esquiador de fondo Johannes Klaebo, que hizo pleno de seis oros.

En total, los noruegos consiguieron 41 medallas, 18 de ellas de oro, aventajando en el medallero final a Estados Unidos (33 metales, 12 de oro), mientras que el tercer puesto fue para Países Bajos y el cuarto para la anfitriona Italia, ambos con diez títulos.