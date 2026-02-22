¡Imperdible! Morales vivirá su feria patronal 2026 del 13 al 22 de marzo

-

La feria de Morales, Izabal, se celebrará del 13 al 22 de marzo en honor a San José, con conciertos, rodeo internacional, elección de reina y actividades culturales que cada año reúnen a vecinos y visitantes en uno de los eventos más esperados.

Prepárate para vivir una de las celebraciones más esperadas del año. La feria patronal de Morales, Izabal, ya tiene fecha confirmada: del 13 al 22 de marzo, el municipio abrirá sus puertas para honrar a San José con una agenda cargada de tradición, cultura, música y actividades para toda la familia.

Es el momento ideal para apartar esos días y sumarte a una fiesta que cada año reúne a vecinos y visitantes en la Tierra de la Amistad.

Con sus carrozas alegóricas, los estudiantes de diversos centros educativos recorren las calles moralenses para dar inicio a los festejos. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Antesala

Xexa Franco, integrante de la comisión de sociales del comité de feria, informó que ya están definidas varias actividades previas y del programa oficial.

Las actividades previas a la feria iniciarán este 22 de febrero a las 16:00 horas con el desfile de presentación de candidatas a Flor de Feria, la primera oportunidad para conocer a quienes aspiran a representar al municipio.

Ya han sido programados varios conciertos para animar las noches festivas. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

El recorrido partirá de la colonia Hermana Patricia y culminará en el atrio de la iglesia, donde cada participante se presentará oficialmente ante el pueblo moralense.

El sábado 28 de febrero se celebrará la elección de la nueva soberana, uno de los eventos que más expectativa genera entre los vecinos.

Las actividades

El 13 de marzo se dará el banderazo al festejo con el desfile inaugural; ese día comenzarán también las noches culturales, impulsadas por empresas locales.

La mayoría de conciertos se desarrollan en el atrio de la iglesia o en la calle frontal. El viernes 13 se presentará La Tripulación, mientras que el sábado 14 será el turno de Montéz de Durango, uno de los espectáculos más esperados.

El domingo 15, la actividad estará a cargo de una cooperativa; el lunes 16, de una radio local. El martes 17, los eventos serán coordinados por una plaza comercial, que prometió la presentación sorpresa de artistas de renombre; y el miércoles 18, se presentará Maderas del Norte.

Los desfiles hípicos son una parte esencial de las tradiciones de este municipio. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

El jueves 19, la iglesia San José, con apoyo de empresarios, ofrecerá el concierto de la marimba orquesta La Magistral Princesa Chapina, resaltando la música tradicional.

El sábado 21 se realizará el rodeo internacional, uno de los eventos favoritos de los amantes de la tradición ganadera. La feria cerrará el domingo 22 con el desfile hípico y otro rodeo internacional.

Además, se desarrollarán encuentros deportivos y otras actividades complementarias. La agenda ganadera será anunciada en los próximos días.

Los vecinos disfrutan con entusiasmo de los jaripeos. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Cómo llegar

Si planeas sumarte a las celebraciones y viajarás desde la capital en vehículo propio, el recorrido dura entre 4 y 5 horas, dependiendo del tráfico, especialmente en los tramos de ascenso.

La distancia desde la ciudad de Guatemala es de aproximadamente 255 kilómetros. Debes tomar la Carretera al Atlántico (CA-9 Norte), una vía directa y totalmente pavimentada que conduce al municipio.

Desde 1919, se ha celebrado la feria en honor a San José en este municipio. (Foto: Pablo Miguel/Colaborador)

Si prefieres viajar en bus, puedes optar por líneas como Transportes Litegua o Transportes Cristóbal Colón, que salen desde la zona 1 capitalina.

El trayecto tiene una duración aproximada de cuatro horas. Al arribar, la terminal se ubica en el casco urbano, lo que facilita el acceso a los principales puntos donde se desarrollan las actividades de feria.