Neto Bran explica por qué no pudo darle ni un golpe a 3Kiebres

El alcalde de Mixco, Neto Bran volvió este martes a sus funciones al frente de la comuna luego de una semana de permanecer hospitalizado. Sin embargo, su hospitalización tuvo relación con su fugaz pelea con el alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier alias "3Kiebres".

Por medio de una transmisión en Facebook, Bran dio a conocer que ya recibió el dinero como parte del contrato de su pelea en Ipala.

"No me siento arrepentido de haberlo hecho y agradezco las palabras de apoyo que me han enviado. Casi no descansaba, me iba a entrenar y me levantaba muy temprano, para luego irme a trabajar. Pero debido a mi edad tenía que esforzarme más y me tenían que inyectar", explicó Bran.

El funcionario destacó que su principal debilidad eran las rodillas por lo que debía inyectarse diclofenaco, pero la mala práctica en su administración lo disminuyeron.

"Fueron varias las inyecciones que me puse debido al dolor de mis rodillas. La sobrecarga del entrenamiento y los dolores eran muy fuertes, por eso tenía que inyectarme. Una semana antes de la pelea sufrí un absceso (acumulación de pus), en Chiquimula me sacaron medio litro de materia, me operaron y me sacaron como media libra de carne", destacó Bran.

#Mixco Neto Bran explica que el día de la pelea en Ipala se encontraba mal debido a las inyecciones que recibió y por eso no pudo dar lo mejor de él para enfrentar a 3Kiebres. @soy_502 pic.twitter.com/UsFktGQJqH — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) February 11, 2020

Según él, por ello no rindió bien en la pelea y por esa razón no pudo lanzar ni un golpe certero a "3Kiebres" quien lo mandó a la lona a los pocos segundos de haber iniciado el primer asalto. Neto Bran fue burla en redes sociales por su mala condición física.

Bran asegura que la infección se le agravó y por esa razón fue a dar al hospital para someterse a la operación.

El alcalde de Mixco agregó que espera que la intervención haya sido la solución al problema que sufrió debido al exceso de inyecciones.