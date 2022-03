Neto Bran: "No soy fino, no soy elegante", pero hacer un programa era un sueño

Neto Bran se sincera y explica la razón de haber creado el podcast que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quiere que suspenda.

El alcalde de Mixco, Neto Bran ha compartido un video en sus redes titulado "Ataque a mi podcast!" donde narra el proceso de creación del podcast que transmitía semanalmente, en el que entrevistaba a personajes conocidos del país.

Esto surge luego de que el TSE le notificara que debía cancelar su programa por considerarlo "ilegal".

Bran explica que en un inicio quería estudiar Ciencias de la Comunicación y entre las opciones disponibles eligió publicidad, pero en el fondo le atraía la locución. Sin embargo, él dice que su voz es fea, muy chillona, pero siempre quiso ser conductor de un programa, platicar con la gente.

"Siempre fui rechazado en los medios de comunicación por no tener buena planta, por no verme bien, porque mi forma de hablar no era atractiva para un canal de televisión. Mi forma coloquial de ser, soy de pueblo, no he cambiado mi estilo. No soy fino y no soy elegante. Fui rechazado para un programa de TV", externó.

Pero cuando aparecen las redes sociales y con su elección de alcalde, se dio cuenta que poco a poco iba ganando seguidores, "likes". Cuenta que ha tenido publicaciones con mas de 3 millones de alcance y ahí fue donde encontró un espacio donde siente que puede ser como es.

"Y así podía llegar a tener el sueño de dirigir un programa, esa fue la razón de que nació el programa de Neto Bran, no por aspiración presidencial. Son invitaciones a personajes importantes en Guatemala y poder conocer su experiencia. Y eso es lo que hemos hecho, llevar personajes que inspiren. Ahora estoy siendo atacado, al igual que yo, otras personas también están siendo señaladas por el TSE", expresó.

Además, dijo que es injusto que hayan negociaciones debajo de la mesa que socaven sus actividades. "Gracias a una negociación de dos doñitas con el Olimpo y las entiendo porque a ellas no las dejaron participar en las elecciones y como ellas no pudieron no quieren que nosotros participemos ¡Qué de a huevo! todos tenemos derechos a optar a un cargo público", puntualizó.

También recalcó que no forma parte de la vieja política, pues él dice lo que piensa y no se ha dejado manejar y ha sido criticado por no dejarse mandar. "Es injusto que el podcast de Neto Bran sea catalogado de campaña anticipada porque nunca he pedido que voten por mí, no he hablado de un partido político, nunca, en ningún momento en los podcast, véanlos", indicó. También adelantó que está escribiendo un libro, pero recalca que no es con fines electorales, sino motivacional.