La NFL presenta el logo del Super Bowl LXI de 2027

La NFL presentó oficialmente la identidad gráfica del Super Bowl LXI, evento que se celebrará en 2027 en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California. La revelación del logotipo tuvo lugar este lunes, poco después de que concluyera el Super Bowl LX, encuentro en el que los Seattle Seahawks se impusieron a los New England Patriots.

El diseño del emblema se caracteriza por una paleta cromática que mezcla matices anaranjados en la zona superior con degradados de azul claro y tonos acuamarinos en la parte inferior, creando una estética que recuerda al movimiento de las olas. Esta propuesta visual pretende reflejar los paisajes costeros y los atardeceres típicos del sur de California. En algunas de sus primeras exhibiciones, el logotipo apareció sobre un fondo de color morado.

Como ya es tradición, la presentación del logo generó debate entre los aficionados en redes sociales. No faltaron las teorías que, de manera especulativa, interpretan los colores como una posible pista sobre los equipos que podrían disputar el partido final.

The official Super Bowl LXI Logo has arrived pic.twitter.com/cVn9ILCwYt — NFL (@NFL) February 9, 2026

En ese contexto, el color naranja ha sido vinculado a franquicias como los Cincinnati Bengals, Denver Broncos o Miami Dolphins, mientras que los tonos azules evocan a equipos como los Chicago Bears, Seattle Seahawks o Los Angeles Chargers.

El SoFi Stadium, sede habitual de los Rams y los Chargers de Los Ángeles, tiene una capacidad regular de 70,240 asistentes para partidos de la NFL, con la posibilidad de superar los 100,000 espectadores en eventos de gran magnitud. Además de albergar el Super Bowl LVI en 2022 y el Super Bowl de 2027, el recinto también será escenario de encuentros del Mundial de la FIFA 2026 y de diversas competencias de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.