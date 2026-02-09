¡Campeones! Seattle Seahawks derrota a New England Patriots en el Super Bowl LX

-

Seahawks cumplen con el favoritismo y se corona como el nuevo campeón de la NFL, en el Super Bowl LX.

Los Seattle Seahawks obtuvieron su venganza varios años después, pero se quedaron con la corona de la NFL, al derrotar 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX, con lo que llegaron a su segundo título histórico.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) February 9, 2026

En un partido que tuvo a las defensivas como las grandes protagonistas de gran parte del duelo, terminó siendo la de los Halcones Marinos la que terminó por imponerse, provocando tres entregas de balón de Drake Maye (dos balones sueltos y una intercepción), que terminaron abriendo la puerta de las anotaciones para los campeones de la NFC.

La primera mitad finalizó con un 9-0 a favor de Seattle, producto de tres goles de campo de Jason Myers (de 33, 39 y 41 yardas), que incluso sumó uno más antes de cerrar el tercer cuarto (41 yardas) para el 12-0 y fue ahí cuando todo se descontroló.

Las tres entregas de balón del mariscal de campo de los Pats terminaron en puntos para los rivales. El primer balón suelto en un touchdown de 16 yardas de Sam Darnold a AJ Barner, la intercepción en un quinto gol de campo de Myers (26 yardas), y el último "fumble" en un retorno de 45 yardas para el defensivo Uchenna Nwosu.

Entre medias, Maye había dado cierta esperanza a los suyos con un pase de anotación a Mack Hollins, para el 19-7 parcial, y otro TD con un pase de 7 yardas a Rhamondre Stevenson (29-13), pero al final no pudieron hacer más.

De esta manera, los Seattle Seahawks conquistaron su segundo anillo de Super Bowl en un Levi's Stadium que nunca dejó de vibrar en todo el encuentro y se tomó una pequeña venganza de lo sucedido en la edición XLIX, cuando los Pats los vencieron 28-24, en 2015. Mientras que los New England Patriots tendrán que seguir esperando para volver a la gloria y romper el empate como los más ganadores que tienen junto a los Pittsburgh Steelers (6 títulos cada uno).