Inflación se acelera en Guatemala y alcanza 2.5% en marzo de 2026

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El costo de vida en el país registró un incremento durante el tercer mes del año, impulsado principalmente por el alza en el transporte y productos de la canasta básica.

El ritmo inflacionario o inflación interanual en Guatemala registró un 2.50% al cierre de marzo de 2026, lo que representa una aceleración de 0.94 puntos porcentuales en comparación con el 1.56% registrado en febrero, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento en el costo de vida responde principalmente al comportamiento al alza en las divisiones de transporte y alimentos, las cuales incidieron directamente en el encarecimiento mensual de diversos productos y servicios básicos.

Con este resultado, la inflación acumulada en el primer trimestre del año se sitúa en el 1.19%, reflejando una presión en los precios que supera los niveles observados al inicio del periodo anual.

Evolución de la inflación

El reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) detalla que la variación interanual del 2.50% sitúa el nivel general de precios por encima de lo reportado en los dos meses previos de 2026.

Comparado con períodos anteriores, el índice general pasó de 100.86 en marzo de 2025 a 103.38 en marzo de 2026. Esta trayectoria ascendente se vio reforzada por una inflación mensual del 1.02% en marzo, un dato que supera en 0.63 puntos porcentuales el 0.39% que se había reportado en febrero.

Esta dinámica muestra que, aunque el país se mantiene dentro del rango de la meta oficial de la Junta Monetaria (JM), el ritmo de crecimiento de los precios ha tomado una velocidad mayor en el último mes.

(Foto: INE)

En la Región I, que integra el área metropolitana, el ritmo inflacionario llegó al 1.88% en marzo, lo que significa un aumento de 1.03 puntos porcentuales si se compara con el 0.85% que registraba esta zona en el mes de febrero.

Estos números confirman que el costo de vida está experimentando presiones más fuertes en los centros urbanos, donde la dependencia de servicios y combustibles es más alta.

El informe subraya que a lo largo del período analizado se presentaron fluctuaciones en los niveles de precios por diversos factores económicos y estacionales que influyen en la dinámica de los precios de forma constante.

¿Qué categorías aumentaron?

Al analizar qué categorías impactaron más en la subida del IPC a nivel nacional, el informe destaca que, de las trece divisiones de gasto que integran el índice, la de transporte y la de alimentos registraron la mayor incidencia mensual positiva.

Específicamente, la división de transporte reportó una incidencia de 0.7413%, mientras que la división de alimentos se situó en 0.1912%.

Esta presión en el transporte ya había sido anticipada por las autoridades, cuando la semana pasada, José Alfredo Blanco, vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banguat, advirtió que la "eventual intensificación y prolongación del conflicto en Oriente Medio podría provocar presiones al alza en la inflación importada".

Al desglosar los datos, el informe da cuenta que los cinco productos que presentan la mayor incidencia mensual en el encarecimiento de precios son la gasolina (0.6505%), el diésel (0.0657%), la carne fresca de res (0.0549%), los tomates (0.0365%) y los limones (0.0199%).

(Foto: INE)

El servicio de transporte de pasajeros por aire en vuelos internacionales fue uno de los rubros con mayor peso en esta alza. Asimismo, los combustibles jugaron un papel relevante.

En la estructura de costos de la región metropolitana, la gasolina presentó una incidencia de 0.7874%, mientras que el diésel registró un 0.0583%, factores que suelen tener un efecto multiplicador en otros bienes debido a la logística.

Dentro de la categoría de alimentos, productos esenciales para la dieta guatemalteca mostraron variaciones al alza que afectaron el presupuesto de los hogares.

En el área metropolitana, el pan registró una incidencia de 0.0290%, los limones un 0.0332% y la carne fresca de res un 0.0285%. Otros productos de consumo cotidiano, como los alimentos preparados fuera del hogar, también reflejaron incrementos notables.

Por ejemplo, el índice del producto desayunos o cenas simples aumentó de 102.77 en marzo de 2025 a 106.30 en marzo de 2026. Este comportamiento evidencia cómo el encarecimiento de insumos básicos se traslada directamente al consumidor final en servicios de alimentación preparada, impactando el gasto corriente mensual.

Comportamiento de otros gastos

El informe del INE también señala incrementos en sectores de recreación y servicios sociales. Un dato relevante es el índice del producto fiestas y celebraciones, el cual escaló de 101.03 en marzo del año anterior a 104.09 en el presente reporte.

En contraste con estas alzas, el informe identifica que la división de educación fue la que registró la mayor incidencia mensual negativa (a la baja), situándose en -0.0112%, un movimiento que no fue suficiente para compensar el empuje generalizado de los combustibles y los alimentos básicos que dominaron la tendencia del mes.

(Foto: INE)

Para comprender la evolución del encarecimiento del costo de vida, es necesario notar que el nivel de precios de marzo es el más alto registrado en lo que va del año.

La acumulación del 1.19% en solo tres meses pone de manifiesto que la estabilidad observada al inicio de 2026 ha sido sustituida por una fase de mayor dinamismo en los precios internos.

Este escenario se alinea con las previsiones de las autoridades monetarias, quienes han reiterado que "independientemente de que estemos previendo que la inflación subiría un tanto en el mes de marzo", la meta de fin de año (en un rango de 4.0%) sigue bajo vigilancia.