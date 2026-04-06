Empresarios respaldan acuerdo con EE. UU. y señalan oportunidad con gasolina E10

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Sector económico organizado urge cumplir compromisos para fortalecer competitividad y señala que usar la gasolina E10 constituye una oportunidad.

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El sector empresarial guatemalteco expresó su respaldo al Acuerdo Recíproco de Aranceles suscrito con Estados Unidos, al considerar que representa una herramienta estratégica para dinamizar el comercio, atraer inversión y fortalecer la competitividad del país.

Asimismo, considera que el desarrollo del mercado de etanol, incluida la implementación del mandato de la mezcla de gasolina con etanol (E10), constituye una oportunidad para diversificar la matriz energética del país y una venta de oportunidad.

La postura fue fijada a través de comunicados separados de la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

Ambas organizaciones coincidieron en la necesidad de avanzar en la implementación integral del Acuerdo Reciproco de Aranceles y de cumplir con los compromisos asumidos.

El sector económico nacional considera que es esencial cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo. (Foto: Archivo / Soy502)

La CIG destacó que la ratificación del acuerdo permitirá que el 72.4 % de las exportaciones guatemaltecas ingresen al mercado estadounidense sin aranceles, lo que ampliará las oportunidades económicas para el país.

Asimismo, subrayó que el instrumento comercial complementa el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), consolidando la relación bilateral con uno de los principales socios comerciales de Guatemala.

El sector industrial hizo un llamado a las autoridades para avanzar con determinación en la ejecución de compromisos clave, entre ellos la digitalización de los procesos de comercio exterior, el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual y la reducción de barreras al comercio digital.

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Además, reiteró su disposición de acompañar la implementación del acuerdo y dar seguimiento a su cumplimiento, con el objetivo de preservar la credibilidad del país en el ámbito internacional.

Mientras que el Cacif reafirmó el respaldo del sector empresarial organizado al acuerdo y a su implementación integral, al considerar que este refleja una agenda orientada a modernizar el entorno económico y facilitar el intercambio comercial.

La organización enfatizó que el proceso debe desarrollarse con una visión técnica y responsable, alineada con los intereses de largo plazo de Guatemala.

La implementación de la gasolina E10 en Guatemala es considerada como una oportunidad por el sector económico nacional. (Foto: Archivo / Soy502)

En particular, el Cacif señaló que el desarrollo del mercado de etanol, incluida la implementación del mandato de gasolina E10, constituye una oportunidad para diversificar la matriz energética del país.

Según el Comité esta medida permitiría reducir la dependencia de los precios internacionales del petróleo, mejorar la huella ambiental y la salud pública, así como impulsar nuevas inversiones vinculadas al sector energético y agroindustrial.

Finalmente, el sector empresarial hizo un llamado a evitar la desinformación en torno al acuerdo y a su implementación, subrayando la importancia de actuar con coherencia y rigor técnico.

A criterio de las instituciones, el cumplimiento pleno de los compromisos comerciales adquiridos será determinante para consolidar la confianza de los socios internacionales y garantizar el aprovechamiento de los beneficios derivados del acuerdo.