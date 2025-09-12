Nicki Nicole y Lamine Yamal publican nuevas fotos como pareja

- Nicki Nicole y Lamine Yamal comparten fotos que confirman su noviazgo. ENTÉRATE: Romance: Lamine Yamal disfruta ser mayor de edad con Nicki Nicole Tras varias semanas de rumores acerca de su relación, el futbolista español y la cantante argentina dejan en claro que su relación continúa con nuevas fotografías en las que aparecen cariñosos. La confirmación oficial la dio Nicki Nicole, luego de que le concediera unas preguntas a los medios en Barcelona, donde afirmó sentirse feliz y enamorada. Yamal despeja los rumores sobre su ruptura con la cantante. (Foto: Instagram) Recientemente, Nicole dispersó las dudas al ponerse de acuerdo con Lamine Yamal para compartir dos imágenes. En la primera foto publicada por Yamal, aparece la artista en primer plano, recostada sobre el pecho del jugador. Nicki y Lamine disfrutan viendo el programa de "La que se avecina". (Foto: Instagram) PODRÍA INTERESARTE: Yamal confirma relación con Nicki Nicole en su fiesta de cumpleaños Por su parte, Nicki posteó en sus historias una postal en la que salen ambas estrellas; él le sonríe a la cámara, mientras que ella opta por una postura seria, revelando además que se encontraban viendo la comedia española: La que se avecina.