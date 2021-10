Nicolas Cage también tuvo problemas con la armera de "Rust"

Nicolas Cage trabajó en el rodaje de "The Old Way" junto a Hanna Gutiérrez, la armera de "Rust", con quien también hubo problemas.

Según varios integrantes del equipo de "The Old Way", Gutiérrez fue poco prudente y los puso en situaciones innecesarias y peligrosas. Nicolas Cage se enfadó con Gutiérrez porque ella abrió fuego sin previo aviso dos veces, y Cage se tuvo que retirar del set.

Según una declaración vertida por un miembro del equipo a Radar Online, Cage le gritó después de disparar un arma sin previo aviso por segunda vez en tres días. “¡Haz un anuncio, acabas de volarme los jodidos tímpanos!”, supuestamente gritó antes de salir furioso del set.

El problema es que ella era novata, la misma Gutiérrez lo reconoció en una entrevista al considerar The Old Way como su primera experiencia. El mes pasado, Gutiérrez admitió durante una entrevista para un podcast que estaba “nerviosa” por asumir el papel de la película y que dudaba de sus capacidades.

Su inexperiencia hizo que varios miembros del equipo se quejaran de ella. Según los relatos, ella entró al set con rondas vivas sin anunciarlo al elenco y al equipo. Dicen que caminaba con armas de fuego debajo de las axilas de modo que apuntaban hacia las personas que estaban en el set. "Ella puso al elenco y al equipo en varias situaciones innecesarias y peligrosas”, sentenció uno de los entrevistados.

Hanna Gutiérrez-Reed está en el centro de las investigaciones por la muerte de Hutchins. (Foto: archivo/Soy502)

A cualquier persona que se encuentre a corta distancia se le suele exigir que lleve elementos de protección, como escudos o gafas de seguridad, cuando las cámaras están rodando. “Nadie debería estar nunca en la línea de tiro”, dijo Michael Lubke, director de peleas y coordinador de acrobacias para teatro y cine, a Los Angeles Times.

Gutiérrez está en el centro de las investigaciones por estar a cargo de las armas utilizadas en el set cuando Alec Baldwin disparó y mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins y el director de cine Joel Souza resulto herido, en Santa Fe, Nuevo México, el pasado jueves 22 de octubre.

Las investigaciones continúan, mientras que Gutiérrez niega la culpabilidad en la muerte de Hutchins, en declaraciones dadas a través de sus abogados. En un comunicado afirmó haber sido “calumniada” por los medios de comunicación, aunque reconoció que no pudo concentrarse en su trabajo con las armas porque le asignaron dos papeles en el set.