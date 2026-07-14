Niña de 1 año sobrevive a accidente de tránsito donde fallecieron sus padres

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La familia se dirigía a realizar compras como cada lunes, cuando fueron arrollados por un vehículo que se dio a la fuga.

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Una pareja de esposos que se transportaban a bordo de una motocicleta falleció luego de sufrir un percance vehicular en el kilómetro 51 de la ruta al Atlantico.

Según indicaron testigos, el hecho sucedió cuando un vehículo que se conducía a excesiva velocidad, arrolló a la pareja y escapó del lugar.

Junto a los esposos viajaba una pequeña de 1 año y 11 meses, quien era su hija sobrevivió. Al lugar acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes la llevaron en estado grave a la Emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

Claudia Dardón, quien llegó a la escena, entre llanto reconoció a los fallecidos como Erick Alberto Dardón Morales. de 46 años; Sara Rodas, de 38.

Tras el accidente, uno de los padres quedó sobre la cinta asfáltica el otro a un costado de la carretera. (Foto: Olga Vasquez/Colaboradora)

Iban a hacer compras cuando sucedió la tragedia

Dardón también explicó que la familia tenía una venta de ceviches a pocos metros de dónde fallecieron. Según su relato, se dirigían al centro de Sanarate para realizar una compras, como lo hacían todos los lunes.

Peritos del Ministerio Público recabaron evidencias y ordenaron el traslado de los cuerpos a la morgue.