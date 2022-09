Ninel Conde sorprende con "nuevo rostro" para su bioserie

Ninel Conde ya se empezó a someter a cirugías plásticas para cambiar su aspecto físico y lucir diferente en su bioserie.

Tras varias negociaciones, Ninel Conde por fin iniciará su bioserie para una plataforma de streaming. Sin embargo, lo que realmente ha sido llamativo luego de conocerse la noticia, es que será ella misma quién protagonice el proyecto.

Pero, lo que ha causado controversia es que "El Bombón Asesino", como se le conoce, se someterá a procedimientos estéticos para cambiar su aspecto físico y lucir joven, como cuando inició su carrera.

Una fuente cercana narró a TV Notas, que Ninel no había querido hablar del tema, pues no lograba culminar las negociaciones, sin embargo, estas ya se concretaron y ahora se preparará para la serie que podría estar lista para el año 2023.

“Bueno, ella me confió que lo primero que negoció, fue el monto que le iban a pagar; los que conocemos de cerca a Ninel, sabemos que es muy buena negociando sus proyectos, y éste no sería la excepción; aunque no me dijo la cifra, seguramente fue una buena lana, porque le gusta el dinero y claro que se sabe vender bastante bien”, señaló la fuente.

"Las cirugías plásticas"

Asimismo, la fuente declaró que la mexicana de 51 años hablará de todo en su bioserie, sobre todo de sus exparejas, con las que ha tenido diversos conflictos legales.

“Entre los puntos que más insistió, es que quiere hablar muy fuerte de sus exparejas, de Juan Zepeda y de Giovanni Medina; aquí el asunto es que ella quiere irse con todo y es la manera de vengarse de ellos, pero claro que le dijeron que era su bioserie y que ella era responsable de lo que ahí hable y muestre, porque se irá con todo en contra de ellos; y del que menos quiere hablar es de Larry Ramos, pero lo tendrá que hacer de manera muy hábil”, manifestó.

Las reuniones entre los escritores y los productores ya inició, pero, están a la espera de que Ninel Conde se recupere, pues se sometió a lo que ya fue su primera cirugía para modificar su rostro, según declaró la fuente.

Se ha hablado que sean más las cirugías las que se realice para ir cambiando su apariencia física, y que la hagan reflejar diferentes edades. Hasta el momento, la intérprete de "Callados", no se ha pronunciado al respecto. Es decir, no ha confirmado o desmentido esta información.

(Foto: ErizosMX)

Este es su nuevo rostro:

Así luce ahora la cantante. (Foto: redes sociales)

*Con información de TV Notas.