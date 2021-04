Ninel Conde rompe el silencio acerca de su esposo y revela algo inesperado

Ninel Conde rompió el silencio luego de la captura de su esposo, Larry Ramos, y reveló un sorprendente detalle acerca de su relación con él.

_____

_____

Conde aseguró que "no" acompañaba su novio cuando fue detenido porque "estaba acá [en Miami] desde días antes para hacer ensayos"; por ello no presenció el arresto.

"Nosotros decidimos que la prioridad es cada uno resolver nuestras problemas legales", dijo en una entrevista con "El Gordo" de Molina.

"Tengo muchos sentimientos encontrados, decir que me siento muy bien sería mentirte; decir que estoy totalmente perdida también sería mentirte. Dios ha sido mi ancla y en él me refugio cada vez que hay momentos complejos", dijo.

Acerca del supuesto fraude

"Tendría que conocer su situación y las cosas de trabajo que él hace y desconozco detalles".

También aseguró que "no es cierto" que Ramos le haya depositado grandes cantidades de dinero en sus cuentas: "siempre he sido una mujer de trabajo y siempre he tenido mis recursos",explicó.

"El me cuenta su versión, me cuenta lo que está sucediendo en sus palabras y yo le creí, y eso es todo. Creo que eso lo tiene que explicar él y en su momento lo hará... Me interesa aclarar que es algo en lo que no tengo injerencia y sabes que las autoridades de este país muy claras".

"Llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré", dijo acerca de su relación con él.

Fuerte confesión

La cantante dijo que no está casada legalmente con Larry Ramos porque solo llevaron a cabo "un ritual espiritual".

"Muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles y a veces eso no es lo más importante".

También, descarta que él se haya aprovechado de su fama "al contrario", asegura que "ha sido un apoyo y un respaldo muy, muy especial" en su vida.

"Conocí a un hombre muy especial conmigo en un momento donde venía saliendo de una relación muy tormentosa, donde había sufrido mucha violencia. Y llegó una persona amorosa, respetuosa, cariñosa a mi vida y me enamoré", confesó.

"Esta historia no se ha terminado de escribir y esperemos en Dios que todo salga de lo mejor para todas las personas".