Niñera estafa a empleadores por más de Q70 mil en compras por internet

La trabajadora es acusada de usar una tarjeta débito sin autorización de su empleadora para realizar compras en línea durante meses, acumulando un robo que asciende a más de Q70 mil.

Ana "N", una niñera de 30 años, fue detenida en la aldea Buenos Aires, Chiantla, Huehuetenango, después de que su empleadora la señalara por el presunto uso no autorizado de una tarjeta de débito para realizar compras en línea.

Según la investigación la detenida habría usado la tarjeta de débito de la propietaria aprovechándose de la confianza que le tenía. (Foto: PNC)

Robó durante meses

De acuerdo con las primeras investigaciones, la niñera habría utilizado la tarjeta durante varios meses.

Según el reporte policial, la trabajadora intentó efectuar una nueva transacción el lunes 24 de noviembre, pero la operación no avanzó debido a la falta de fondos en la cuenta.

La empleadora, al notar la situación, entregó a la mujer a agentes de la Policía Nacional Civil y luego revisó la habitación asignada a la niñera. En el lugar localizó cuatro teléfonos celulares y otros artículos vinculados a compras electrónicas.

"La detenida habría realizado compras no autorizadas durante varios meses, aprovechándose de la confianza depositada en ella y tomando la tarjeta en ausencia de la propietaria, para luego devolverla a su lugar y evitar sospechas", indicó la PNC.

Tras la sospecha la empleadora revisó la habitación de la niñera donde se localizaron distintos artículos relacionados a la estafa. (Foto: PNC)

El caso continúa bajo investigación para determinar la forma en que se realizaron los movimientos y el monto total, que asciende a más de Q70 mil.