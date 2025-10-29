Niño de 2 años muere tras caer accidentalmente a un río

El menor fue hallado sin vida durante una búsqueda realizada por socorristas y vecinos del lugar.
En horas de la tarde de este 29 de octubre se conoció sobre el caso de un niño de 2 años que accidentalmente cayó a un río, en la aldea San Lucas, Dolores, Petén.
Tras el incidente, familiares y vecinos del lugar alertaron a los Bomberos Municipales Departamentales para que comenzaran con la búsqueda del menor.
Tras unirse, los socorristas y habitantes del lugar localizaron al pequeño niño, quien ya no contaba con signos vitales.
Identificado
El menor fué identificado como: Carlos Daniel Mendoza Aquino de 2 años. La mamá del menor indicó que cerca de donde ellos viven pasa el río y que el menor cayó de forma accidental.